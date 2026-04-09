Режиссер Эмиральд Феннел, известная по картинам «Грозовой перевал» и «Солтберн», может заняться новым проектом во франшизе «Основного инстинкта». Об этом пишет Variety со ссылкой на сценариста Джо Эстерхаза.

Именно Эстерхаз написал оригинальный фильм 1992 года, подарив зрителям культовый образ Кэтрин Трамелл. В интервью он заявил, что продюсеры ведут переговоры с Феннел о постановке потенциального продолжения или перезапуска — условного «Основного инстинкта — 3». По его словам, творческое чутье и смелость Эмиральд идеально подходят проекту.

Пока лента остается на стадии слухов, но, если Феннелл действительно подключится, можно смело ожидать куда более дерзкую и современную интерпретацию культового триллера.