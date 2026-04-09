Травертин, камень, из которого возводили Колизей и собор Святого Петра, возвращается в моду, окутанный аурой роскоши и вечной элегантности. Его естественные прожилки, поры и теплый оттенок делают его идеальным для интерьеров и мебели, сочетая прочность с органической красотой, пишет WWD.

Американский дизайнер Мик Де Джулио, известный своими смелыми и изысканными интерьерами, отмечает: «Сегодня травертин актуален как никогда. Он отражает современные потребности в дизайне — нейтральный, но при этом способный создавать мощное визуальное впечатление». В его работах камень встречается в каминных порталах, облицовке стен и столешницах, часто в контрасте с металлом, что добавляет глубину и текстуру пространству.

Итальянская компания Salvatori, наследница трех поколений мастеров, сохраняет традиции работы с травертином, подчеркивая его уникальность не только географическим происхождением, но и способностью «стареть с достоинством», менять патину и реагировать на окружающую среду. «Травертин — это живой материал. От того, как его добывают, выбирают и обрабатывают, зависит, насколько он будет эффектен в интерьере», — отмечает генеральный директор Габриэле Сальватори.

На Парижской неделе дизайна американский дизайнер Хейдн фон Верп представил коллекцию Arcus — диван, скамью и барную тележку из травертина, вдохновленные руинами древности и эстетикой Арт Деко. «Материал позволяет играть с контрастом: его можно шлифовать для элегантного, контролируемого результата или оставить открытым, чтобы подчеркнуть архитектурную строгость», — объясняет дизайнер.

В этом сезоне травертин блистал как в интерьерах, так и на открытых террасах: от коллекций RH в Калифорнии до садовой мебели Cassina, созданной Патрицией Уркиолой, а итальянская фирма Giobagnara удивила коллекцией настольных игр из травертина, кожи и дерева.

Даже в архитектуре камень остается вызовом: при работе над зданием архитектурной школы Цюрихского политехнического института были использованы монолитные панели высотой до 16 футов. «Технически таких блоков нет в продаже. Мы создавали оборудование и настраивали цепочку поставок специально для этого проекта», — рассказывает Сальватори.

Сегодня травертин — не просто материал. Это символ мастерства, наследия и современного стиля, который возвращает в дома атмосферу античной роскоши, не теряя актуальности в мире дизайна.