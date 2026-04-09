Ранее сам Сергей Голомазов ограничился лишь коротким комментарием для СМИ: "Меня уволили из театра".

Теперь для LSM+ ситуацию прокомментировала директор театра Дана Бйорк:

До сегодняшнего дня между Театром и Сергеем Анатольевичем Голомазовым договорные отношения строились на двух уровнях: во-первых, он ставил спектакли на основании отдельных авторских договоров, как любой из приглашенных режиссеров; во-вторых, параллельно занимал штатную должность на основании трудового договора, исполняя административно-художественные обязанности.

В феврале 2026 года стало известно, что у Сергея Голомазова некоторое время назад изменился статус пребывания в стране. Как следствие, трудовой договор утратил юридическую силу. Чтобы заключить новый, потребовался сертификат, подтверждающий знание государственного языка на высоком уровне (С1), которого на данный момент у Сергея Голомазова, к сожалению, нет.

Театр предложил Сергею Голомазову юридически корректный компромисс — перейти на другую форму договора, которая, параллельно авторским договорам, позволила бы ему выполнять работы и по административно-художественной линии — те, которые зрители, собственно говоря, не видят, так как они не имеют прямого отношения к созданию спектаклей. (Следует еще раз подчеркнуть, что данный контекст никаким образом не касается авторских договоров на режиссерскую работу, поскольку в этой плоскости для Театра ничего не изменилось.) К сожалению, Сергей Голомазов проигнорировал предложение обсудить какую-либо альтернативу трудовому договору. На неоднократные устные и письменные приглашения к диалогу Сергей Голомазов не отозвался.

Данная ситуация затронула чувства всех людей в Театре, включая меня, потому что мы очень давно работаем с Сергеем Анатольевичем. Мы через многое прошли вместе: в 2018 году он был приглашен мною в Театр на руководящую должность, за это время было создано немало прекрасных спектаклей, преодолено много вызовов и преград… Очень грустно и даже больно, что сегодня эмоции препятствуют конструктивному диалогу.

Артисты, разумеется, тоже переживают, и это нормально. Было проведено актерское собрание, во время которого я и другие коллеги руководящего звена максимально откровенно и внятно ответили на все вопросы. Большая часть актерского коллектива, получив ответы на интересующие их вопросы, прояснила для себя сложившуюся ситуацию. Хотя, конечно, в любом коллективе найдется кто-то, кто останется при своих взглядах, игнорируя факты и аргументы. Потому что, наверное, так удобнее.

Чтобы окончательно расставить все точки над i, следует четко обозначить один момент: Сергея Голомазова никто не увольнял. Его трудовой договор утратил юридическую силу в результате изменения его юридического статуса нахождения в стране, а предложение продолжить сотрудничество в другой форме Сергей Голомазов оставил без ответа.

Все слухи и рассуждения об увольнении — чистой воды спекуляция, особенно со стороны третьих лиц, так как никто, кроме непосредственных участников, не знает всех деталей.