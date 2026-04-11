Поклонники динамичных боевиков уже могут начинать отсчет: студия Lionsgate представила первый постер фильма «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. И судя по первым материалам, нас ждет напряженная история с погонями, заговором и фирменным стилем актера.

На постере Стейтем буквально висит на борту лодки с оружием в руке, всматриваясь в воду. Кадр выглядит максимально напряженно и намекает: расслабляться зрителю точно не придется. Трейлер фильма выйшел 9 апреля 2026 года, а премьера запланирована на 21 августа.

Сюжет: от свидетеля к беглецу

В центре истории — Коул Рид. Он становится очевидцем убийства своего босса — влиятельного миллиардера. Но вместо того чтобы быть свидетелем, Рид превращается в главного подозреваемого.

Героя подставляют, и он оказывается в бегах. Теперь его задача — не только выжить, но и докопаться до правды. По мере развития событий он выходит на след международного заговора, который гораздо масштабнее, чем казалось вначале.

Кто еще в актерском составе

Помимо Стейтема, в «Мятеже» снялись Аннабель Уоллис, Роланд Мёллер и Джейсон Вонг. За режиссуру отвечает Жан-Франсуа Рише, известный умением создавать напряженные и зрелищные фильмы.

Чего ждать от «Мятежа»

Судя по описанию, фильм сделает ставку на классическую формулу: несправедливо обвиненный герой, масштабный заговор и борьба против системы. Но главный козырь — это харизма Стейтема и его умение держать напряжение от начала до конца.

«Мятеж» вполне может стать одним из самых заметных боевиков 2026 года — особенно для тех, кто ценит динамику, простую, но цепляющую историю и мощный экшен без лишней философии.

Джейсон Стейтем уже давно стал синонимом качественного экшена. Его карьера — это череда успешных проектов, где он играет сильных и харизматичных героев. Зрители помнят его по фильмам «Перевозчик», «Ограбление по-итальянски», «Адреналин», «Хаос», «Механик», «Гнев человеческий» и «Пчеловод». Кроме того, он стал частью крупных франшиз: сыграл Ли Кристмаса в серии «Неудержимые» и Декарда Шоу во «Форсаже».