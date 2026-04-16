Мультикультурный фестиваль «Майский граф» пройдет в Зиедоньдарзсе

Дата публикации: 16.04.2026
Фото: maijagrafs.lv

16-й Международный мультикультурный фестиваль «Майский граф» состоится в Зиедоньдарзсе 23 мая, сообщили организаторы мероприятия агентству LETA.

Фестиваль организован культурным объединением «Alternatīvā realitāte» при поддержке программы «European Solidarity Corps». Планируется, что для проведения праздника в Ригу приедут волонтеры из Европы. Центральной темой фестиваля в этом году станет диалог между человеческим творчеством и искусственным интеллектом, между реальностью и виртуальным миром.

В Зиедоньдарзсе с 12:00 до 23:00 ожидается насыщенная программа. На сцене выступят творческие коллективы из Латвии, Литвы и Эстонии, а в различных частях парка будут работать тематические зоны.

Традиционная турнирная арена возродит дух Средневековья: состоится детский рыцарский турнир имени Роланда для участников в возрасте от 8 до 17 лет, а также «Испытания майского графа» — соревнование, победитель которого получит титул Майского графа и право выбрать Майскую графиню.

Гости смогут попробовать свои силы в стрельбе из лука, принять участие в мастер-классах по рукоделию и живописи, посетить ярмарку, осмотреть художественные пространства и фотостудии, заглянуть в уголок гадания на картах Таро или провести время в зоологическом уголке. Для желающих выразить себя будет доступен открытый микрофон. Вечер завершится огненным театрализованным представлением на египетскую тематику.

Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
