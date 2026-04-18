Как сегодня развлечься в Риге: шоу, концерты, забеги, ярмарка

Культура &
Дата публикации: 18.04.2026
ФОТО: пресс-фото

В субботу, 18 апреля в центре Риги пройдут два весенних уличных фестиваля.

На Домской площади - гуляния для всей семьи

В течение всего субботнего дня на Домской площади будет проходить третий «Фестиваль Вецриги», организованный барами Старого города, предлагающий музыку, угощения и весеннюю атмосферу. В программе - мероприятия для разных поколений: от утренних развлечений для детей и семей до вечерних концертов с участием популярных в Латвии артистов, сообщила представитель Рижского самоуправления Синтия Лукянская.

В течение дня на сцене выступят детский ансамбль «Dzeguzīte», оркестр из Латвии и Эстонии, группа «Bitīt’ matos» и другие коллективы. В перерывах гостей будут развлекать диджеи, в том числе Том Гревиньш, а также уличные артисты.

Во время фестиваля на площаде будет работать ярмарка ремесленников и домашних производителей, а также обширная зона питания.

Помимо концертов посетители смогут принять участие в различных активностях - «Семейном забеге», «Бесконечном забеге» с веселыми заданиями, мастер-классах, турнире по новусу, а также поучаствовать в «Празднике мечты» со сказочными персонажами и шоу мыльных пузырей.

Будут также доступны творческие занятия художественных студий как для детей, так и для взрослых.

Фестиваль морепродуктов «От реки к океану»

Также в субботу, 18 апреля с 11:00 до 17:00 в Берга Базаре (ул. Элизабетес) пройдёт первый фестиваль морепродуктов — гастрономическое шоу, которое призвано объединить как любителей даров моря, гурманов, так и экспертов в этой области. Посетителям будет предложен широкий выбор морепродуктов.

Во время фестиваля шеф-повара продемонстрируют разные способы приготовления пищи, создавая живую и динамичную атмосферу. Помимо дегустаций, будет возможность приобрести свежие и обработанные морепродукты у различных торговцев, поучаствовать в мастер-классах и т. д.

#фестиваль #артисты #ярмарка #мероприятия #концерты
Антон Городницкий
