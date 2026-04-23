Актер Евгений Пронин сообщил, что не примет участие в премьере нового спектакля «Предательство». Возглавляемый директором Даной Бьорк театр упорствует – Пронин выйдет на сцену. Но не сразу.

Вот, что написал Пронин в соцсетях:

«Театр – место не только не только про любовь, дружбу, творчество. Это еще и про интриги, страсти, предательство, нарциссизм, зависть и другие пороки, очень точно обнажающую человеческую сущность.

Сейчас мы находимся на выпуске непростого спектакля по пьесе Пинтера «Предательство», режиссер – Диденко, и по разного рода причинам премьеру будет играть другой актер.

Я по-прежнему убежден, что настоящее творчество рождается из уважения, свободы и диалога с актером.

Пишу это к сведению тех кто купил билеты и ожидал увидеть меня на сцене в Риге 24 апреля и в другие премьерные даты».

Крик души известного актера был недолгим – в настоящее время его пост пропал из соцсетей.

Отметим, что вместо Пронина в пятницу, 24 апреля на сцену выпустят Максима Бусела.

Всполошившаяся театральная общественность тут же предположила, что что-то «прогнило в Датском королевстве».

На вопросы зрителей, купивших дорогие билеты («Кто играет? Пронин? Сняли его с роли или нет?»), представители театра ответствовали: «Для спектакля утверждено два актерских состава. Актеры будут меняться, поэтому исполнять роль будет и Евгений Пронин, и Максим Бусел».

В ответ театр получил требование: «Информируйте в афише, какой актерский состав играет – чтобы это было ясно ДО покупки билетов».

В заключении еще один комментарий: ««Предательство» – это не случайно выбранное название, и Бйорк это понимает. Премьера завтра. Скандал как будто заморожен. Театр работает, афиши висят, билеты продаются. Красивая картинка нормальности. А Голомазов — где-то за кадром...».

Как сообщал bb.lv, несколько десятков актеров Рижского Русского театра после увольнения художественного руководителя Сергея Голомазова распространила заявление, выразив недовольство руководством учреждения, которое возглавляет Дана Бьорк.