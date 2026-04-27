С 10 часов утра до вечера следующего дня у памятника Свободы каждый рижанин и гость города сможет принять участие в создании символической композиции "Цветочная Латвия".

В 10:30 у памятника Свободы состоится торжественная церемония возложения цветов официальными лицами, а в 12:00 на площади Свободы пройдет дефиле духовых оркестров латвийских школ.

В Верманском саду 4 мая состоится праздничное мероприятие "Все вместе - в Латвии!" для семей с детьми. В творческих мастерских дети смогут узнать, как заботиться о природе и окружающей среде, нарисовать различных персонажей с автором и иллюстратором книг Рутой Бриеде, поиграть в развивающие игры, изготовить бумажные поделки, сыграть в настольный хоккей. На эстраде Верманского сада выступят детские коллективы "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Podziņas", "Momo" и "Poppy", а в 15:00 состоится представление "Лимонад", на котором прозвучат стихи и сказки Инесе Зандере и песни Екаба Ниманиса.

На Ратушной площади в 12:00 начнется концерт фольклорных ансамблей "Kokle", "Skandinieki", "Vilkači", "Rīgas Danču klubs" и "Brička". Затем состоится традиционное шествие в народных костюмах, которое завершится в 14:30 возложением цветов к памятнику Свободы.

В кинотеатре "Splendid Palace" в течение всего дня будет проходить марафон латвийских фильмов. Вход на киносеансы бесплатный.

На площади Свободы с 15:00 до 22:00 состоится мероприятие "Моя Латвия - моя ответственность" с разнообразной музыкальной программой. У памятника выступят фольклорный ансамбль "Skandinieki", детско-юношеский вокальный ансамбль "Kolibri", танцевальные ансамбли "Ačkups" и "Austris", группа "Dārdari", смешанный хор им. Дарзиньша, певица Элза Розентале с этно-джазовым квартетом и пост-фолк группа "Rikši". Завершится мероприятие в 20:30 концертным представлением "Весна. Вечная молодость".

Праздничные мероприятия в течение всего дня пройдут также в микрорайонах Риги.