«Капсула времени» на дне моря: найдено генуэзское судно эпохи великих сражений

Дата публикации: 28.04.2026
Археологи сообщили о находке хорошо сохранившегося судна XVI века, которое пролежало под водой более четырёх столетий и стало ценным источником информации о морской истории Европы.

Находка с уникальной сохранностью

Специалисты обнаружили останки корабля на глубине около восьми метров — судно оказалось практически неповреждённым благодаря слою донных отложений, создавших бескислородную среду. Это позволило сохранить не только конструкцию, но и часть груза. Исследования подтвердили, что речь идёт о генуэзском торговом корабле «San Giorgio e Sant'Elmo Buonaventura», который затонул в конце XVI века.

Связь с историческим рейдом

История судна напрямую связана с известным нападением английского корсара Фрэнсиса Дрейка на порт Кадиса в 1587 году. Операция, проведённая по приказу королевы Елизаветы I, была направлена против испанского флота и вошла в историю как один из ключевых эпизодов англо-испанского противостояния. В ходе атаки было уничтожено и захвачено множество кораблей, среди которых оказалось и это торговое судно, перевозившее ценные грузы.

Что нашли в трюмах

Внутри корабля археологи обнаружили разнообразные товары, предназначенные для европейских рынков:

  • оливки,

  • керамические изделия,

  • редкие красители из Нового Света.

Эти находки позволяют лучше понять торговые маршруты, экономику и логистику XVI века.

Новые технологии — новые знания

Исследование велось с применением современных методов, включая геномный анализ, дендроархеологию и физико-химические исследования. Благодаря этому учёные смогли не только идентифицировать корабль, но и реконструировать обстоятельства его гибели. Обнаруженные предметы превращают судно в своеобразную «капсулу времени», позволяющую заглянуть в эпоху великих географических открытий.

Человеческое измерение трагедии

Среди находок были и биологические останки — в частности, фрагменты человеческого скелета. По оценкам специалистов, они принадлежали молодой женщине, получившей травму. Этот факт подчёркивает, что за историческими событиями стоят реальные человеческие судьбы.

Значение открытия

Учёные считают, что обнаружение судна в районе Кадиса стало одним из самых значимых достижений подводной археологии последних лет. Каждый найденный артефакт — от пушек до бытовых предметов — помогает точнее восстановить картину жизни и военных конфликтов того времени.

Работы на месте продолжаются: исследователи рассчитывают получить ещё больше данных, способных дополнить представление об истории Европы XVI века.

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

