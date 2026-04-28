Мировой прокат покорён: «Майкл» собирает свыше $200 млн за уикенд

Культура
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Биографическая драма «Майкл», посвящённая жизни Майкла Джексона, уверенно стартовала в мировом прокате и уже в первые выходные продемонстрировала впечатляющие кассовые результаты.

Рекордный старт в прокате

По данным аналитиков, фильм заработал около 97 млн долларов в США и достиг 217,4 млн долларов в мировом прокате всего за дебютный уикенд. Картина вышла сразу на десятках международных рынков и быстро привлекла внимание широкой аудитории. Особенно сильные результаты лента показала за пределами США: международные сборы превысили 120 млн долларов. Наиболее успешными территориями стали Великобритания и Ирландия, Франция и Мексика. Таким образом, «Майкл» установил один из самых мощных стартов среди музыкальных биографических фильмов.

Масштабный проект с известной командой

Режиссёром картины выступил Антуан Фукуа, а главную роль исполнил Джаафар Джексон — племянник легендарного артиста. В фильме также снялись Колман Доминго и Ниа Лонг. Производство оказалось крайне затратным: бюджет проекта оценивается примерно в 200 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих байопиков в истории кино.

Реакция зрителей и критиков

Несмотря на неоднозначные отзывы профессиональных критиков, зрители приняли фильм заметно теплее. Аудитория поставила высокие оценки, что подтверждают рейтинги и опросы после сеансов. По данным исследований, основную часть зрителей составляют люди старше 25 лет, причём заметную долю аудитории обеспечили женщины.

Почему фильм стал хитом

Эксперты связывают успех картины с несколькими факторами:

  • высоким интересом к личности Майкла Джексона;

  • эффектом ностальгии и узнаваемыми музыкальными номерами;

  • масштабной постановкой концертных сцен.

Дополнительный вклад в сборы внесли показы в премиальных форматах, включая IMAX, которые принесли значительную долю дохода.

Перспективы проката

Аналитики прогнозируют, что при сохранении интереса зрителей фильм может значительно превысить стартовые показатели и закрепиться в числе главных коммерческих хитов года.

#кино #культура #режиссер #успех
Оставить комментарий

