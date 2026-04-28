Продолжая наши традиции, в национальные праздники мы предоставляем жителям Латвии возможность посетить Дом Черноголовых за полцены. Для нас важно, чтобы дом был доступен как можно более широкому кругу посетителей и чтобы в день праздника каждый мог не только отметить событие, но и укрепить свою принадлежность к Латвии, лично познакомившись с нашим культурным и историческим наследием. Мы особенно приглашаем семьи с детьми воспользоваться этой возможностью и провести время вместе, изучая окрестности и передавая понимание наших ценностей будущим поколениям. Дом Черноголовых — неотъемлемая часть культурного наследия Латвии и один из символов Риги, воплощающий преемственность нашей истории и национальной идентичности», — говорит Линда Лукина-Калда, руководитель Дома Черноголовых.

Предъявив действительное удостоверение личности гражданина Латвии, вы можете посетить Дом Черноголовых со скидкой 50% 4 мая. В праздничные дни дом будет открыт для посетителей с 10:00 до 17:00. Билеты со скидкой (не распространяются на дополнительные услуги и напитки) можно приобрести в кассе Дома Черноголовых перед посещением.

Дом Черноголовых был построен в 1334 году как часть ансамбля Рижской ратушной площади. Он расположен в самом сердце Старой Риги и является визитной карточкой города, а также одним из важнейших мест проведения торжеств. На протяжении веков Дом Черноголовых служил центральным представительским домом города для приема высокопоставленных гостей.