Дата публикации: 29.04.2026
Франшиза «Ледниковый период» готовится к возвращению на большие экраны: новая часть выйдет в 2027 году — спустя более десяти лет после последнего полнометражного фильма основной серии.

Долгожданное возвращение франшизы

Анимационная серия, стартовавшая в 2002 году, за годы существования стала одной из самых успешных в истории: суммарные кассовые сборы превысили миллиарды долларов, а герои — мамонт Мэнни, ленивец Сид и тигр Диего — обрели огромную армию поклонников. Новый фильм под названием «Ледниковый период: Точка кипения» станет продолжением истории и выйдет 5 февраля 2027 года. Это будет первая полноценная часть франшизы за 12 лет после релиза картины 2016 года.

Без Blue Sky — и это главное изменение

Ключевое отличие новой части — смена студии. Компания Blue Sky Studios, создавшая все предыдущие фильмы серии, была закрыта в 2021 году после сделки Disney по покупке активов 20th Century Fox. Таким образом, «Точка кипения» станет первым фильмом франшизы, созданным без участия оригинальной команды. Это почти неизбежно приведет к изменениям в визуальном стиле и общем подходе к анимации, к которому зрители привыкли за годы существования серии.

Что известно о проекте

Производство нового мультфильма стартовало в 2024 году, и сейчас проект находится на активной стадии разработки. Ожидается возвращение ключевых актеров озвучки, включая Рэя Романо, Джона Легуизамо и Дениса Лири, которые вновь подарят голоса знакомым персонажам. При этом детали сюжета пока держатся в секрете, но известно, что героев ждут новые испытания и приключения.

Сможет ли фильм вернуть былую популярность

Несмотря на огромную популярность в прошлом, поздние части франшизы получали более сдержанные отзывы, чем первые фильмы. Теперь перед создателями стоит непростая задача — не только сохранить дух оригинала, но и заинтересовать новое поколение зрителей. Возвращение «Ледникового периода» приурочено к 25-летию франшизы, что делает премьеру 2027 года особенно символичной и значимой для поклонников.

#культура #новый фильм #анимация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
