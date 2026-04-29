Стала известна программа фестиваля «Майский Граф 2626»

Культура &
Дата публикации: 29.04.2026
LETA
Изображение к статье: Фото: maijagrafs.lv

Фото: maijagrafs.lv

Опубликована программа ежегодного межкультурного фестиваля "Майский Граф 2626", который состоится 23 мая в парке Ziedoņdārzs. До начала одного из старейших городских праздников Латвии остаётся менее месяца - у жителей и гостей города ещё есть возможность подготовиться к участию.

Фестиваль "Майский Граф" упоминается в хрониках Риги уже с XV века и сегодня считается одной из старейших живых культурных традиций столицы. Он объединяет историческое наследие, средневековую атмосферу и современный формат городского карнавала. Особое значение фестиваль сохраняет как некоммерческий проект, полностью организуемый волонтёрами из Латвии и разных стран Европы, в том числе участниками Европейского корпуса солидарности. Вся программа фестиваля и участие в активностях остаются полностью бесплатными для посетителей уже 16 лет подряд.

Программа фестиваля:

В течение дня на главной сцене "Майского Графа 2626" пройдёт насыщенная культурная программа: народные танцы, опера, этническая музыка, современные перформансы и цирковые выступления.

На территории Ziedoņdārzs гости смогут погрузиться в атмосферу средневекового праздника:

  • увидеть рыцарские бои и турниры;

  • посетить ярмарку латвийских мастеров;

  • принять участие в тематических мастер-классах и квестах;

  • заглянуть в палатку предсказаний.

Карнавальное шествие станет одной из центральных традиций фестиваля - участие в нём открыто для всех желающих в костюмах, с акцентом на творчество и самовыражение.

447277533.jpg

Для активных участников предусмотрены:

  • рыцарский турнир за титул Майского Графа;

  • квест-игра по территории парка;

  • зона стрельбы из лука;

  • интерактивные игровые площадки.

Отдельная программа для детей и молодёжи 7-17 лет - турнир "Меч Роланда", где участники смогут проверить ловкость и выносливость.

Конкурс костюмов и вечерняя программа

В этом году в шестнадцатый раз пройдёт конкурс костюмов, который стал одной из самых узнаваемых частей фестиваля. В программе заявлены три номинации:

  • лучший детский костюм;

  • лучшая историческая стилизация;

  • лучший фантазийный костюм;

  • специальная номинация - лучший собачий костюм.

443835794.jpg

Вечером фестиваль продолжится огненной и музыкальной программой:

  • в 22:00 - огненное шоу по мотивам египетской мифологии от группы Altreal Fire;

  • в 22:30 - тематическая вечеринка в стиле 80-90-х годов.

