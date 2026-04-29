Фото: maijagrafs.lv
Опубликована программа ежегодного межкультурного фестиваля "Майский Граф 2626", который состоится 23 мая в парке Ziedoņdārzs. До начала одного из старейших городских праздников Латвии остаётся менее месяца - у жителей и гостей города ещё есть возможность подготовиться к участию.
Фестиваль "Майский Граф" упоминается в хрониках Риги уже с XV века и сегодня считается одной из старейших живых культурных традиций столицы. Он объединяет историческое наследие, средневековую атмосферу и современный формат городского карнавала. Особое значение фестиваль сохраняет как некоммерческий проект, полностью организуемый волонтёрами из Латвии и разных стран Европы, в том числе участниками Европейского корпуса солидарности. Вся программа фестиваля и участие в активностях остаются полностью бесплатными для посетителей уже 16 лет подряд.
Программа фестиваля:
В течение дня на главной сцене "Майского Графа 2626" пройдёт насыщенная культурная программа: народные танцы, опера, этническая музыка, современные перформансы и цирковые выступления.
На территории Ziedoņdārzs гости смогут погрузиться в атмосферу средневекового праздника:
-
увидеть рыцарские бои и турниры;
-
посетить ярмарку латвийских мастеров;
-
принять участие в тематических мастер-классах и квестах;
-
заглянуть в палатку предсказаний.
Карнавальное шествие станет одной из центральных традиций фестиваля - участие в нём открыто для всех желающих в костюмах, с акцентом на творчество и самовыражение.
Для активных участников предусмотрены:
-
рыцарский турнир за титул Майского Графа;
-
квест-игра по территории парка;
-
зона стрельбы из лука;
-
интерактивные игровые площадки.
Отдельная программа для детей и молодёжи 7-17 лет - турнир "Меч Роланда", где участники смогут проверить ловкость и выносливость.
Конкурс костюмов и вечерняя программа
В этом году в шестнадцатый раз пройдёт конкурс костюмов, который стал одной из самых узнаваемых частей фестиваля. В программе заявлены три номинации:
-
лучший детский костюм;
-
лучшая историческая стилизация;
-
лучший фантазийный костюм;
-
специальная номинация - лучший собачий костюм.
Вечером фестиваль продолжится огненной и музыкальной программой:
-
в 22:00 - огненное шоу по мотивам египетской мифологии от группы Altreal Fire;
-
в 22:30 - тематическая вечеринка в стиле 80-90-х годов.
Оставить комментарий