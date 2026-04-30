Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мексика протестует из-за отправки картин Фриды Кало в Испанию 0 88

Культура &
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фрида Кало, «Автопортрет (На границе между Мексикой и США)», 1932

Более четырехсот деятелей искусства, кураторов и экспертов подписали открытое письмо, требуя от властей разъяснений относительно судьбы национального достояния. Конфликт разгорелся вокруг соглашения между мексиканскими институциями и банковским гигантом Banco Santander, в рамках которого значительная часть коллекции должна переехать в новый культурный центр Faro Santander в Мадриде. Для многих мексиканцев это решение стало болезненным ударом по национальной идентичности, ведь наследие Кало давно вышло за рамки простого искусства, став символом самой страны.

Особую остроту ситуации придает юридический статус работ художницы. Еще в 1984 году правительство Мексики официально присвоило произведениям Фриды Кало статус «художественных памятников». Президентский указ был предельно ясен: такие объекты могут покидать пределы страны лишь временно, а государство обязано обеспечить их возвращение. Критики сделки указывают на то, что Национальный институт изящных искусств и литературы, ответственный за сохранение наследия, фактически игнорирует дух этого закона. По мнению протестующих, передача картин в распоряжение частного финансового конгломерата, пусть и на время, создает опасный прецедент, подрывающий защиту культурных ценностей, которые должны оставаться под охраной мексиканского государства.

Представители Banco Santander пытаются снизить накал страстей, подчеркивая, что соглашение носит исключительно временный характер и не предполагает смены владельца коллекции. Банк настаивает на своей роли как гаранта сохранности и исследовательской площадки. Однако эти заверения не убеждают общественность, особенно на фоне неосторожных высказываний руководства будущего центра. Директор Faro Santander ранее публично обмолвился, что законодательство, регулирующее статус шедевров, можно считать «гибким», а коллекция сможет обрести в Испании «постоянное присутствие». Именно эти слова стали триггером для возмущения: многие увидели в них намек на скрытую долгосрочную стратегию по изъятию картин из Мексики.

Ситуация продолжает оставаться напряженной, превращаясь из узкоспециализированного музейного спора в вопрос государственной важности. Для Мексики произведения Фриды Кало — это не просто активы, а сердце истории мексиканского искусства, чья утрата даже на несколько лет воспринимается как предательство. В то время как стороны продолжают обмениваться заявлениями, общество требует полной прозрачности условий контракта. Культурная элита страны не намерена отступать, опасаясь, что под прикрытием культурного обмена может скрываться новая форма «художественного колониализма», при которой знаковые символы нации оказываются заложниками корпоративных интересов в Европе. Финал этой истории пока остается открытым, но ясно одно: борьба за право владеть своим наследием уже вышла на международный уровень.

Читайте нас также:
#Испания #искусство #культура #мексика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео