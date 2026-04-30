Длинные майские выходные - отличная возможность посетить Пакруойскую усадьбу, где в настоящее время проходит пятый юбилейный фестиваль тюльпанов и весенних цветов "Ренессанс". В этом году подготовлена специальная программа и в честь государственных праздников Латвии - 4 мая в 13:30 и 15:00 в усадьбе пройдут экскурсии на латышском языке. В свою очередь, 3 мая, когда в Литве отмечается День матери, посетителей фестиваля порадует концерт виолончелей "Мелодии нежности для мамы" в Белом зале усадьбы.

Во время фестиваля каждый сможет не только насладиться цветочными экспозициями, но и почувствовать атмосферу дворянской жизни. Посетителям смогут примерить аристократические костюмы, прокатиться на ретро-автомобиле или карете, а также принять участие в процессе создания картины, вдохновленной эпохой Ренессанса, вместе с профессиональным художником. На Острове любви можно будет запечатлеть себя в специальной инсталляции "Рождение Венеры", а в крупнейшем открытом цветочном магазине - приобрести растения и увезти частичку фестиваля с собой.

Программа также включает познавательные и творческие активности - возможность познакомиться с первой литовской книгой, увидеть паровой двигатель, печатный пресс и старинные хозяйственные агрегаты, а также примерить крылья Леонардо да Винчи.

Для семей с детьми подготовлена особенно насыщенная программа: творческие мастерские, изготовление цветочных венков, мастер-классы по созданию ветряных мельниц, а также знакомство с животными усадьбы - осликом, лошадьми, козами и овцами. Для самых маленьких посетителей доступна игровая площадка с каруселью, Цветочным замком и различными аттракционами.

Любители острых ощущений смогут познакомиться с более темной стороной истории усадьбы в Подвале наказаний и Паноптикуме, а также открыть для себя аутентичные вкусы вместе с пивоваром усадьбы.

Сезон цветения в усадьбе начинается с ранних весенних цветов - ветрениц, сцилл, мускари, гиацинтов и нарциссов, а позже парк наполняют сотни сортов тюльпанов, создавая постоянно меняющуюся панораму красок. Каждый год на фестивале также представляются новые, ранее не виданные сорта тюльпанов.

Как отмечает автор цветочных композиций Кристина Иванченко, если раньше для Пакруойской усадьбы источником вдохновения долгое время служили нидерландские цветочные фестивали, то теперь усадьба превратилась в самостоятельного законодателя тенденций в мире весенних цветов.