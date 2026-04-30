«Vinila ēra» открывает новое пространство в Риге

Культура
Дата публикации: 30.04.2026
LETA
16 мая в Риге, на месте бывшей рижской фабрики грампластинок «Мелодия», остроется новое музыкальное пространтво: магазин пластинок и аудиооборудования «Vinila ēra».

Открытие станет грандиозным музыкальным событием, которое продлится весь день: атмосфера в течение дня будет создаваться диджейскими сетами и выступлениями артистов, которые объединят разные эпохи и жанры.

Особое внимание будет уделено приглашенным музыкантам:

• Концертную программу откроет Сергей Смирнов из группы «Echoes Of The Orion». Молодой артист уже покорил зрителей ярким сценическим образом и эмоциональным вокалом.

• Дарья Чеботарева — молодая певица, чьи выступления всегда наполнены искренностью и энергией.

• Кристапс Ванадзиньш, один из ведущих латвийских джазовых пианистов, представит программу в честь выхода альбома «Piano is my temple».

• Дуэт «KoMA» — Андрей Мельников (гитара) и Константин Щавелев (бас-гитара, вокал) - это яркий проект виртуозных музыкантов.

• Рашид Султанов исполнит как свои собственные, так и известные песни с особым обаянием.

Новое пространство «Vinila ēra» — это место встречи для всех, кто ценит живую, аналоговую музыку, а мероприятие - возможность оказаться в центре музыкального события, где культура, звук и особая атмосфера переплетаются.

