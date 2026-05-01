Культовый фильм "Джанго освобождённый" может получить продолжение — и не просто сиквел, а полноценный кроссовер с другим легендарным героем. Речь идёт о проекте «Джанго/Зорро», который объединит двух культовых персонажей в одной истории.

Кроссовер с Зорро и новая сюжетная линия

В центре сюжета вновь окажется бывший раб Джанго, ставший охотником за головами. По задумке авторов, события развернутся спустя несколько лет после оригинального фильма: герой встретит постаревшего Диего де ла Вега — того самого Зорро — и станет его телохранителем. Вместе они будут защищать угнетённых коренных жителей американского Юго-Запада. При этом Джанго даже примерит знаменитую маску своего союзника, что добавит истории символизма и зрелищности.

Основа — комикс от Тарантино

Будущий фильм вдохновлён одноимённой серией комиксов, созданной самим Квентин Тарантино совместно с Мэтт Вагнер. Однако новая картина не станет прямой экранизацией — сценарий переработают и дополнят оригинальными сюжетными линиями. За сценарий отвечает Брайан Хелгеленд — лауреат «Оскара» за фильм «Секреты Лос-Анджелеса». Он создаёт самостоятельную историю, которая при этом продолжит события оригинала.

Участие Тарантино и актёрский вопрос

Сам Тарантино уже одобрил проект, но напрямую участвовать в работе не будет. Пока остаётся интригой, вернутся ли к своим ролям Джейми Фокс и Антонио Бандерас — исполнители Джанго и Зорро соответственно. Тем не менее, фанаты с трудом представляют других актёров в этих образах, что делает кастинг одним из ключевых вопросов будущего фильма.

Что это значит для франшизы

Проект «Джанго/Зорро» — не просто продолжение, а попытка расширить вселенную фильма за счёт объединения двух знаковых героев. Если идея будет реализована удачно, зрителей ждёт необычный гибрид вестерна и приключенческого экшена с новым масштабом истории. Пока официальной даты выхода и окончательного актёрского состава нет — остаётся ждать дальнейших анонсов.