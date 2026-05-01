24 апреля в Музее Ротко в Даугавпилсе открылась новая выставка, позволяющая продолжить знакомство с работами Марка Ротко на его родине.

Выставка составлена из экспонатов частных коллекций Кристофера Ротко и Кейт Ротко Призель и будет открыта до апреля 2029 года. Как и предыдущие выставки, новая подборка охватывает все этапы творчества Ротко – от ранних работ и произведений, находящихся под влиянием сюрреализма, до многогранных экспериментов и «классических» композиций позднего периода.

Выставка создана в тесном сотрудничестве с детьми художника, чья постоянная поддержка обеспечивает присутствие работ Ротко в Даугавпилсе. Музей Ротко — единственное место в Восточной Европе, где оригинальные работы Ротко находятся в постоянной экспозиции, и каждая последующая экспозиция расширяет понимание его искусства.

Выступая на церемонии открытия, директор музея Марис Чачка подчеркнул: «Возможность показать эти работы на родине Ротко — большая честь. Мы гордимся и рады продолжать рассказывать историю Ротко латвийской и зарубежной публике и углублять диалог между его наследием и современными художественными процессами».

Между тем, в своем поздравительном письме музею Кейт Ротко Призел подчеркнула тесную связь с городом детства своего отца и отметила, что работы Ротко продолжают привлекать зрителей XXI века.

Марк Ротко родился в 1903 году в Даугавпилсе, где провел первое десятилетие своей жизни, прежде чем переехать с семьей в Соединенные Штаты. Хотя расцвет его творческой карьеры пришелся на США, Даугавпилс является важной точкой отсчета в его биографии.

Одновременно с выставкой Ротко в музее открылась выставка «Перенос. Мотив Ротко» латвийской художницы по текстилю Иветы Веценане. На ней художница интерпретирует работы Ротко сюрреалистического периода в технике гобелена.

Выставка «Перемещение. Мотив Ротко» будет открыта до 30 августа 2026 года, а выставка «Ротко. Из семейной коллекции» — до апреля 2029 года.