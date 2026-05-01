Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Даугавпилсе в Музее Ротко открылась новая выставка 1 155

Культура &
Дата публикации: 01.05.2026
LETA
Фото: rothkomuseum.com

Фото: rothkomuseum.com

24 апреля в Музее Ротко в Даугавпилсе открылась новая выставка, позволяющая продолжить знакомство с работами Марка Ротко на его родине.

Выставка составлена из экспонатов частных коллекций Кристофера Ротко и Кейт Ротко Призель и будет открыта до апреля 2029 года. Как и предыдущие выставки, новая подборка охватывает все этапы творчества Ротко – от ранних работ и произведений, находящихся под влиянием сюрреализма, до многогранных экспериментов и «классических» композиций позднего периода.

Выставка создана в тесном сотрудничестве с детьми художника, чья постоянная поддержка обеспечивает присутствие работ Ротко в Даугавпилсе. Музей Ротко — единственное место в Восточной Европе, где оригинальные работы Ротко находятся в постоянной экспозиции, и каждая последующая экспозиция расширяет понимание его искусства.

Выступая на церемонии открытия, директор музея Марис Чачка подчеркнул: «Возможность показать эти работы на родине Ротко — большая честь. Мы гордимся и рады продолжать рассказывать историю Ротко латвийской и зарубежной публике и углублять диалог между его наследием и современными художественными процессами».

Между тем, в своем поздравительном письме музею Кейт Ротко Призел подчеркнула тесную связь с городом детства своего отца и отметила, что работы Ротко продолжают привлекать зрителей XXI века.

Марк Ротко родился в 1903 году в Даугавпилсе, где провел первое десятилетие своей жизни, прежде чем переехать с семьей в Соединенные Штаты. Хотя расцвет его творческой карьеры пришелся на США, Даугавпилс является важной точкой отсчета в его биографии.

Одновременно с выставкой Ротко в музее открылась выставка «Перенос. Мотив Ротко» латвийской художницы по текстилю Иветы Веценане. На ней художница интерпретирует работы Ротко сюрреалистического периода в технике гобелена.

Выставка «Перемещение. Мотив Ротко» будет открыта до 30 августа 2026 года, а выставка «Ротко. Из семейной коллекции» — до апреля 2029 года.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео