Венецианская биеннале перенесла награждение и ввела «Львов посетителей»

Культура &
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Организаторы Венецианской биеннале объявили о переносе церемонии награждения с 9 мая на 22 ноября 2026 года — финальный день выставки. Решение связано с отставкой международного жюри и «исключительной геополитической ситуацией», говорится в заявлении La Biennale di Venezia.

Церемонию награждения 61-й Международной художественной выставки, которую изначально планировали провести 9 мая, перенесли на 22 ноября - последний день работы биеннале.

Такое решение объяснили отставкой международного жюри, а также "исключительным характером нынешней международной геополитической ситуации".

Также организаторы решили ввести две новые награды - "Львы посетителей", которые определят посетители выставки. Их вручат:

  • за лучшего участника главной выставки In Minor Keys;

  • за лучшее национальное участие.

Голосовать смогут посетители, которые купили билеты и посетили обе локации выставки с 9 мая по 22 ноября. Каждый будет иметь один голос в каждой категории.

Отдельно организаторы биеннале подчеркнули, что к оцениванию допустили все национальные павильоны "по принципу инклюзивности и равного отношения ко всем участникам".

"Это соответствует основополагающему духу La Biennale, который основан на открытости, диалоге и отказе от любых форм закрытости или цензуры. La Biennale стремится быть - и должна оставаться - местом перемирия во имя искусства, культуры и художественной свободы".

Ранее, шестеро членов международного жюри Венецианской биеннале вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку.

На фоне отставки жюри организаторы сделали ставку на участие публики, введя новые награды — «Львов посетителей», которые определят сами зрители, пишет bb.lv. Допуск к голосованию всех национальных павильонов подчёркивает курс на открытость и инклюзивность, однако произошедшие изменения свидетельствуют о серьёзном влиянии глобальной политической обстановки на культурные институции.

