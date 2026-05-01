Жюри Венецианской биеннале искусства подало в отставку

Культура &
Дата публикации: 01.05.2026
Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства подало в отставку. Об этом сообщили организаторы фестиваля на своем сайте. Отставка последовала накануне превью для прессы, которое запланировано на 6 мая, а официальное открытие — на 9 мая.

Венецианская биеннале объявляет о том, что сегодня были получены заявления об отставке членов Международного жюри 61-й Международной художественной выставки «В минорных тональностях» Койо Куо (9 мая – 22 ноября 2026 г.), в состав которого входят Соланж Фаркас (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери, — указано на сайте мероприятия. Причины этого решения не раскрываются.

Оставить комментарий

