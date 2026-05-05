Берлинская картинная галерея оцифровала полотна, утраченные во время Второй мировой войны 0 60

Культура &
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Берлинская картинная галерея оцифровала полотна, утраченные во время Второй мировой войны

Берлинская картинная галерея (Gemäldegalerie) завершает масштабный проект по оцифровке произведений, утраченных в результате двух пожаров в конце Второй мировой войны. Среди работ — картины Питера Пауля Рубенса, Паоло Веронезе, Антониса ван Дейка и Микеланджело Меризи да Караваджо.

Основой для цифровых реконструкций послужили стеклянные фотонегативы, созданные в рамках документационной кампании, которую музей начал в 1925 году. Большинство снимков сделал немецкий фотограф Густав Шварц, фиксировавший новые поступления в коллекцию до 1944 года.Оцифрованные изображения будут доступны онлайн — зрители смогут увеличивать их и скачивать на свои устройства.

