Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»

Культура &
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее лица в «Аватаре»

Американская актриса К’Орианка Килчер подала иск против режиссера Джеймса Кэмерона и студии Disney, обвинив их в незаконном использовании ее внешности при создании Нейтири – одной из главных героинь франшизы "Аватар". Поводом для разбирательства стали заявления режиссера и предполагаемое сходство персонажа с актрисой в подростковом возрасте.

По данным The New York Times, Килчер утверждает, что именно ее черты лица легли в основу образа синекожей героини. В судебных документах речь идет о нижней части лица Нейтири – губах, подбородке, линии челюсти и форме рта. Актриса настаивает, что никогда не давала согласия на использование своей внешности.

В иске упоминается встреча Килчер с Кэмероном на благотворительном мероприятии в Голливуде в 2010 году. Тогда режиссер якобы сообщил ей, что она стала одним из ранних источников вдохновения для создания персонажа. Однако, по словам актрисы, в тот момент она не восприняла это как признание в буквальном копировании внешности.

Ситуация получила продолжение спустя годы после интервью Кэмерона французскому изданию в 2024 году. Именно после этой публикации Килчер решила обратиться в суд, посчитав, что режиссер фактически подтвердил использование ее лица при разработке Нейтири.

Актриса требует компенсацию, включая прибыль, которую можно связать с предполагаемым несанкционированным использованием ее образа. В качестве правовой основы она ссылается на калифорнийское законодательство о праве на публичный образ, позволяющее оспаривать использование внешности без согласия человека.

Также Килчер делает акцент на теме искусственного интеллекта и цифровой идентичности. По ее мнению, подобные случаи становятся особенно опасными на фоне стремительного развития технологий, способных воспроизводить человеческую внешность с высокой точностью. Актриса считает, что ситуация с "Аватаром" может стать прецедентом для будущих споров о защите визуальной идентичности.

