10 мая Рижский музей югендстиля приглашает на разнообразную программу, посвященную Дню матери. В первой половине дня семьи с детьми смогут посетить тематическое мероприятие «День матери в музее», а во второй половине дня праздничную атмосферу украсит концерт камерной музыки «Сердце матери». Посетителей также ждет возможность сфотографироваться с весенними цветами и шляпами в салоне в стиле модерн.

Празднику День матери более ста лет, и за это время традиция приобрела различные вариации в разных странах мира, но объединяющим фактором является благодарность и искренность, посвященные матери. Чтобы насладиться этим семейным праздником в атмосфере и интерьере в стиле модерн, жителей Риги и гостей города приглашают посетить Рижский музей югендстиля.

В 10:30 и 12:00 запланированы тематическая экскурсия "День матери в музее" и созданная специально к празднику игра "Помоги найти мою маму!". В 10:30 на нее приглашают детей дошкольного возраста, а в 12:00 - детей младшего школьного возраста.

В ходе мероприятия посетители смогут совершить тематическую экскурсию по экспозиции музея, во время которой будет уделено внимание отражению образа матери в искусстве, а также природным мотивам, изображенным в интерьерах и предметах домашнего обихода в стиле модерн.

В 14:00 и 16:00 здесь же можно будет послушать камерный концерт "Сердце матери". В нем примут участие аккордеонист Каспарс Гулбис, концертмейстер Юрис Жвиковс, студентки Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Лорета Матисоне, Аманда Карнате, Агнесе Балтмане и Паула Пупола.

Для участия действителен входной билет в музей.