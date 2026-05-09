Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижский музей югендстиля приглашает на мероприятия, посвященные Дню матери 0 62

Культура &
Дата публикации: 09.05.2026
LETA
Изображение к статье: Рижский музей югендстиля приглашает на мероприятия, посвященные Дню матери

10 мая Рижский музей югендстиля приглашает на разнообразную программу, посвященную Дню матери. В первой половине дня семьи с детьми смогут посетить тематическое мероприятие «День матери в музее», а во второй половине дня праздничную атмосферу украсит концерт камерной музыки «Сердце матери». Посетителей также ждет возможность сфотографироваться с весенними цветами и шляпами в салоне в стиле модерн.

Празднику День матери более ста лет, и за это время традиция приобрела различные вариации в разных странах мира, но объединяющим фактором является благодарность и искренность, посвященные матери. Чтобы насладиться этим семейным праздником в атмосфере и интерьере в стиле модерн, жителей Риги и гостей города приглашают посетить Рижский музей югендстиля.

В 10:30 и 12:00 запланированы тематическая экскурсия "День матери в музее" и созданная специально к празднику игра "Помоги найти мою маму!". В 10:30 на нее приглашают детей дошкольного возраста, а в 12:00 - детей младшего школьного возраста.

В ходе мероприятия посетители смогут совершить тематическую экскурсию по экспозиции музея, во время которой будет уделено внимание отражению образа матери в искусстве, а также природным мотивам, изображенным в интерьерах и предметах домашнего обихода в стиле модерн.

В 14:00 и 16:00 здесь же можно будет послушать камерный концерт "Сердце матери". В нем примут участие аккордеонист Каспарс Гулбис, концертмейстер Юрис Жвиковс, студентки Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Лорета Матисоне, Аманда Карнате, Агнесе Балтмане и Паула Пупола.

Для участия действителен входной билет в музей.

Читайте нас также:
#Рига #искусство #культура #музыка #день матери #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Работа Эрики Кумеровой "Pavasaris tuvojas"
Изображение к статье: В июне состоится Рижский оперный фестиваль
Изображение к статье: Беспредел - театр «Дайлес» заставляет зрителей заклеивать объективы телефонов
Изображение к статье: Артефакты, возвращенные Италии. Фото: Agnese Sbaffi / Artforum

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео