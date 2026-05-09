Студенческая галерея BiArt, располагающаяся на всех этажах Балтийской Международной академии, отмечает в эти дни свой четвертьвековой юбилей. И приглашает всех на большую весеннюю выставку.

Весна на холстах

Значение этой галереи трудно переоценить, особенно сегодня, когда это, пожалуй, единственная в латвийской столице арт-площадка, на которой периодически представляют картины художников - большинство из них те, кого нынче принято считать «национальными меньшинствами».

Галерея благотворительная, вход в нее свободный. И особой востребованностью как у зрителей, так и у самих мастеров искусств пользуется как раз открывшаяся сейчас большая весенняя выставка изобразительного искусства. Художники, почувствовав приход весны, жаждут показать свои новинки.

Итак, на трех этажах представлено свыше ста самых разных по тематике и исполнению картин художников Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Казахстана.

Среди них немало известных имен - мастер городской зарисовки и портрета Эдгар Микельсон; живущий в Латвии грузинский художник Нугзар Паксадзе; Алена Савюк; мастер эбру (особый восточный жанр рисования на воде) Ирина Трумпель.

Математика в живописи

Особо выделим Бабкена Степаняна, работающего в уникальной технике структурного коллажа - говорят, во всем мире так сегодня работают всего три человека и один из них именно Бабкен Степанян. Свой стиль он называет «визуально-математический концептуализм».

Кстати, работы господина Степаняна сейчас можно видеть и в каминном зале Ассоциации национально-культурных обществ имени Иты Козакевичи на улице Слокас, вход опять же свободный.

Ярко выделяются картины Владимира Павлова. По образованию он математик. Впрочем, затем завершил обучение в Латвийской академии художеств (в 1974 году поступил на отделение художественного конструирования и дизайна, которое закончил в 1981 году). Принимает участие в выставках с 1977 года. Член различных художественных объединений. Также известен, как организатор различных художественных выставок в рамках группы «Свободное искусство». Работает в направлениях романтического символизма и оп-арта.

Достойно экспозицию дополняют художественные работы фотомастеров Владимира Старкова, Юлии Швед, Георгия Алексикова. Добавим также, что у господина Алексикова на днях открылась большая персональная выставка, приуроченная к пятидесятилетию его творческой деятельности - в открывшейся год назад небольшой галерее в помещении номер 116, что на первом этаже высотки Академии наук Латвийской Республики (сюда вход тоже свободный).

Галерист и художник

«Нас радует растущая популярность нашей студенческой галереи, — отметил, открывая выставку, ее бессменный куратор, член Союза художников Латвии Валентин Даниленко. - В нашей галерее умеют доброжелательно оценить творчество и признанных мастеров, и новичков. Об этом свидетельствует и вручение дипломов предыдущих лауреатов выставки. Ими стали уже известные художники Надежда Колесникова, Гитана Калтемене и восьмилетняя Аиша Абдуева, подлинное открытие нашей студенческой галереи. Выставка расположена в корпусе БМА на улице Ломоносова, 1/4 и продлится до 8 мая. Открыта в рабочее время академии. Вход для гостей БМА – свободный».

О мощных абстрактных работах господина Даниленко также стоит сказать отдельно. Наверно, трудно найти в Латвии художника, который бы не знал куратора галереи BiArt Валентина Николаевича Даниленко. Да это и нетрудно понять. На его счету добрых три сотни организованных и проведенных самых разных художественных выставок, десятки художников, которых он открыл для широкой публики. Недавно его поздравляли с большим юбилеем - в декабре ему исполнилось 70 лет.

Но сегодня совсем нелишне напомнить, что он и сам великолепный художник, чьи работы успешно выставлялись в Таллине, Караганде, Казани, Ростове, Венгрии, Казахстане, в других городах и странах. Он окончил Академию художеств Латвии и сам преподавал рисунок и композицию в академии.

Подвижник в мире искусств

Но главное в его многосторонней деятельности, думаю, все-таки – это галерея BiArt. Это ей он отдает львиную долю своей энергии и времени.

Согласен с этим и известный художник, нередкий участник художественных выставок в БМА Николай Кривошеин. Кстати, Николай в 1980-90-х посещал знаменитую изостудию Абрама Зиновиевича Быкова, а также студию легендарного Виталия Борисовича Каркунова. В Латвийскую академию художеств поступил в 1993-м, закончил в 1999-м. Его педагогами были ведущие художники Латвии: Уно Данилевскис, Эдвардс Грубе, Янис Земитис, Имантс Вецозолс. Бакалаврскую работу защищал у Вилиса Озолса и Имантса Вецозолса. Руководители его дипломной работы были Каспар Зариньш и Алексей Наумов.

«Это настоящий бескорыстный подвижник в мире изобразительного искусства, достойный преемник Светланы Хаенко, — говорит Николай Алексеевич о Даниленко. - С ним легко работать. У него нет любимчиков. Он профессионал и легко находит общий язык с самыми разными художниками. Не чурается любой работы. Если надо, на время становится и плотником, и стекольщиком».

Помогут – и студент, и ректор

Валентин действительно отлично продолжает дело Светланы Хаенко, выдающегося искусствоведа ушедшей из жизни несколько лет назад. За 72 года своей жизни Светлана стала организатором десятка выставок в БМА, автором сотен статей, а также буклетов, монографий и альбомов по искусству, посвященных ряду известнейших латвийских художников.

Открыла немало имен в современном изобразительном искусстве Латвии. Одной из первых стала гражданкой Латвийской Республики за особые заслуги. В последние годы работала доцентом Балтийской международной академии, у нее остались ученики.

А когда Даниленко спрашивают, как он умудряется порой организовать за месяц две-три выставки, то незамысловато поясняет: «Художники, студенты, преподаватели помогают. Да и председатель Сената академии Станислав Бука всегда поддерживает мои инициативы».