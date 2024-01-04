Пельш накинулся на Караулову в эфире: «Идите в свой „Миллионер“»

В первые дни Нового года в эфире появились праздничные выпуски шоу «Угадай мелодия». Бессменный ведущий Валдис Пельш чуть было не разругался в пух и прах с Юлианной Карауловой.

В новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» играли Александр Панайотов, Мия Бойко и Юлианна Караулова. Последняя является также ведущей Первого канала и шоу «Кто хочет стать миллионером», хотя широкой публике она известна больше как певица.

Именно поэтому она хотела продемонстрировать свои музыкальные способности и попробовать выиграть заветный приз. Вот только на пути звезды встал нестареющий ведущий Валдис Пельш, который то и дело пытался поддеть коллегу разными шутками. В какой-то момент исполнительница не выдержала и решила ответить: «Я, в принципе, могу провести за вас выпуск». Опешивший Пельш нашел, что ответить.

«Нет, Юлианна, идите в свой «миллионер»», - указал Пельш.

Караулова будто бы чувствовала, что получит колкий ответ, поэтому решила не сбавлять обороты и выдала: «Знаете, Валдис, я пришла к вам уже, так что теперь бойтесь». Пельша явно задела такая откровенность, тут он уже пошел ва-банк: «А вы знаете, что нельзя больше одной программы вести на Первом канале?».

Интересно, откуда Валдис взял это «правило», ведь всем известны примеры Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева и других звезд, в том числе и Пельша, которые нередко пробуются в самых разных программах главной кнопки страны.

В итоге перепалка сыграла свою роль — Пельш на время поменялся с Карауловой, которая дала ему шанс отгадать. Но как только Валдис начинал говорить, от Юлианны приходил ответ: «Ведущий не давал вам слово». Увы, заработать баллы для подопечной у него не получилось, Панайотов и Бойка вышли вперед, поэтому пришлось возвращаться на место.

Видимо, дерзкие ответы Карауловой все-таки отрезвили легенду Первого канала, который после стал поддерживать коллегу по каналу и даже пару раз откровенно симпатизировал ей, что уже не нравилось Бойке: «Как я могу угадать песни, которые даже не слышала, ведь еще не родилась!».

В итоге победила дружба, а Пельш и Караулова в финале пошутили, обнялись и поздравили всех зрителей с Новым годом.