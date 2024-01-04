Baltijas balss logotype

Пельш накинулся на Караулову в эфире: «Идите в свой „Миллионер“» 1

Lifenews
Дата публикации: 04.01.2024
BB.LV
Пельш накинулся на Караулову в эфире: «Идите в свой „Миллионер“»
ФОТО: Instagram

В первые дни Нового года в эфире появились праздничные выпуски шоу «Угадай мелодия». Бессменный ведущий Валдис Пельш чуть было не разругался в пух и прах с Юлианной Карауловой.

В новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» играли Александр Панайотов, Мия Бойко и Юлианна Караулова. Последняя является также ведущей Первого канала и шоу «Кто хочет стать миллионером», хотя широкой публике она известна больше как певица.

Именно поэтому она хотела продемонстрировать свои музыкальные способности и попробовать выиграть заветный приз. Вот только на пути звезды встал нестареющий ведущий Валдис Пельш, который то и дело пытался поддеть коллегу разными шутками. В какой-то момент исполнительница не выдержала и решила ответить: «Я, в принципе, могу провести за вас выпуск». Опешивший Пельш нашел, что ответить.

«Нет, Юлианна, идите в свой «миллионер»», - указал Пельш.

Караулова будто бы чувствовала, что получит колкий ответ, поэтому решила не сбавлять обороты и выдала: «Знаете, Валдис, я пришла к вам уже, так что теперь бойтесь». Пельша явно задела такая откровенность, тут он уже пошел ва-банк: «А вы знаете, что нельзя больше одной программы вести на Первом канале?».

Интересно, откуда Валдис взял это «правило», ведь всем известны примеры Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева и других звезд, в том числе и Пельша, которые нередко пробуются в самых разных программах главной кнопки страны.

В итоге перепалка сыграла свою роль — Пельш на время поменялся с Карауловой, которая дала ему шанс отгадать. Но как только Валдис начинал говорить, от Юлианны приходил ответ: «Ведущий не давал вам слово». Увы, заработать баллы для подопечной у него не получилось, Панайотов и Бойка вышли вперед, поэтому пришлось возвращаться на место.

Видимо, дерзкие ответы Карауловой все-таки отрезвили легенду Первого канала, который после стал поддерживать коллегу по каналу и даже пару раз откровенно симпатизировал ей, что уже не нравилось Бойке: «Как я могу угадать песни, которые даже не слышала, ведь еще не родилась!».

В итоге победила дружба, а Пельш и Караулова в финале пошутили, обнялись и поздравили всех зрителей с Новым годом.

0
0

Комментарии (1)

Сортировать по: Новые Старые
  • Iuliia Libere
    Iuliia Libere
    28-го ноября

    test

    0
    0
    Ответить

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности
Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности
Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой
Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой
«Миша ты затусовался с варварами»: Козыреву не простили сотрудничества с Сурковым
Эх, были времена. Андрей Вадимович и Борис Борисович внимают Дмитрию Анатольевичу. Иконка видео
Зачем Ростропович и Вишневская заточили дочерей в монастырь
Дочки поддерживали маму, несмотря ни на что. Иконка видео
Раскрыт проверенный способ очистить унитаз с помощью популярного напитка
Раскрыт проверенный способ очистить унитаз с помощью популярного напитка
Названы лучшие фильмы года по версии «Кайе дю Синема»
Названы лучшие фильмы года по версии «Кайе дю Синема»
Обнаружен древний морской крокодил
Обнаружен древний морской крокодил
Раскрыты перспективы актера Ефремова выйти из колонии условно-досрочно
Раскрыты перспективы актера Ефремова выйти из колонии условно-досрочно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности
Lifenews
Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности
Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами
В мире
Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами
12 продуктов-энергетиков: почему яйца нужны при хандре, а орехи при недосыпе
Люблю!
12 продуктов-энергетиков: почему яйца нужны при хандре, а орехи при недосыпе
Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой
Lifenews
Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой
Если секс превратился в рутину: 7 советов как вернуть былую страсть
Люблю!
Если секс превратился в рутину: 7 советов как вернуть былую страсть
Скриншот: Игра Call of Duty
Техно
ИИ забанил тысячи игроков в Call of Duty
Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности
Lifenews
Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности
Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами
В мире
Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами
12 продуктов-энергетиков: почему яйца нужны при хандре, а орехи при недосыпе
Люблю!
12 продуктов-энергетиков: почему яйца нужны при хандре, а орехи при недосыпе

Copyright | ©2024 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео