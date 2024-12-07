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Делает мозг дряблым: ученые обнаружили новую опасность, которая угрожает миллионам людей 1

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2024
УНИАН
Делает мозг дряблым: ученые обнаружили новую опасность, которая угрожает миллионам людей

Изменить это можно только остановив выбросы в воздух.

Американские ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха, вызванным лесными пожарами, и риском развития деменции. Это обнаружили, исследовав медицинские записи более 1,2 миллиона пожилых пациентов. Таким образом, плохая окружающая среда опасна не только для здоровья легких, но и для ума людей, пишет Boise State Public Radio.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, было сосредоточено на PM2.5 - мелкодисперсных частицах диаметром менее 2,5 микрометра. Оказалось, что на каждый дополнительный микрограмм PM2.5 из лесных пожаров на кубический метр воздуха в течение трех лет вероятность развития деменции увеличивалась на 18%. При отсутствии лесных пожаров PM2.5 повышал риск лишь на 1%.

Ведущий автор исследования доктор Холли Элсер заявила, что это исследование очень важно на фоне роста количества случаев этого стихийного бедствия из-за изменения климата.

"Поскольку глобальное изменение климата приводит к тому, что лесные пожары становятся все более интенсивными и частыми, эти результаты позволяют предположить, что это реальный и опасный фактор риска развития деменции", - пояснила она.

По словам ученого, частицы лесных пожаров могут представлять больший нейротоксический риск, поскольку они образуются при более высоких температурах, имеют меньший размер и легче преодолевают гематоэнцефалический барьер.

Для снижения риска воздействия она советует следить за индексом качества воздуха (AQI) и ограничить пребывание на открытом воздухе, если этот показатель превышает 100. При необходимости пребывания на открытом воздухе следует использовать маски N95 или KN95, а также использовать дома воздушные фильтры.

Как добавляется, за последние 20 лет количество лесных пожаров увеличилось примерно на 13%, особенно в таких регионах, как США, Австралия и Южная Европа. Согласно исследованию Института мировых ресурсов, к 2100 году площадь районов, подверженных лесным пожарам, может увеличиться почти на катастрофические 50%, если не ограничить выбросы и их влияние на климат.

#красота и здоровье
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го декабря

    Пусть этот "институт мировых ресурсов" (левацкая грантопилильная балалайня) идёт тёмным лесом и с подскоком, вместе со своими исследованиями на 25000 год

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