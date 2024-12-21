В Швеции застрелили известного рэпера - убили, снимая на камеру

Дата публикации: 21.12.2024
Это уже второе подобное преступление в стране за последние полгода.

Шведского рэпера GABORO, настоящее имя которого Нинос Хури, не стало. Его застрелили посреди автомобильной стоянки в Швеции. Это уже не первое такое преступление в стране. Полгода назад там также убили другого рэпера - C.Gambino.

О трагическом инциденте сообщило издание Daily Mail. В соцсетях распространили видео с убийством 24-летнего GABORO, который не показывал лицо и был известен благодаря своим маскам. На кадрах видно, как неизвестный безжалостно несколько раз стреляет в сторону мужчины, вероятно, рэпера, когда жертва пытается убежать от преступника, но ей этого так и не удается сделать. Видео, похоже, снято самим убийцей.

Правоохранители Швеции получили сообщение о стрельбе в центре города Норрчепинг в 20 часов 19 декабря. По прибытии на место преступления полиция обнаружила окровавленного артиста с огнестрельным ранением.

Его сразу госпитализировали и пытались спасти в больнице, однако ранение было несовместимо с жизнью, и GABORO скончался в клинике. Убийца скрылся с места преступления. Сейчас правоохранители разыскивают неизвестного, стрелявшего в рэпера.

К слову, GABORO был известен благодаря своим песням "CROLLE", "Heartless", "Browski", "SUAVEMENTE II" и другим. У рэпера была судимость за различные правонарушения, в частности, за торговлю наркотиками и связи с преступниками.

Отметим, что шесть месяцев назад на автомобильной стоянке, но уже в шведском городе Гетеборг, застрелили рэпера C.Gambino. Полиция сообщала, что убийство связано с конфликтом банд.

