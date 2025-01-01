Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В наступившем году в Норвегии откроется новый музей викингов с таинственным ведром 0 8

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: В наступившем году в Норвегии откроется новый музей викингов с таинственным ведром

Предметы такого типа обычно изготавливали в раннесредневековых монастырях, где ремесленники использовали символические фигуры и геометрические орнаменты.

Тысячелетнее деревянное ведро, найденное в корабельном захоронении в Норвегии, привлекло к себе внимание благодаря необычному дизайну и исключительному состоянию сохранности. Погребенное на протяжении веков ведро сохранилось с минимальными повреждениями, что делает его одним из самых целостных деревянных артефактов, найденных в захоронении викингов.

Ведро нашли в корабельном захоронении Осеберг, когда археологи проводили раскопки на этом месте в 1904 году. Изготовленное из дерева тиса и укрепленное бронзовыми креплениями, оно выделялось среди разбитых остатков корабля и других погребальных вещей, пишет Arkeonews.

Археолог Ханне Ловисе Ааннестад из Музея культурной истории в Осло объяснила, что хотя фигурка и напоминает буддийские образы, она не имеет никакой связи с Азией. Зато стилистические детали и методы обработки металла связывают фигурку с кельтскими монастырскими мастерскими в Ирландии или на Британских островах.

Исследования показывают, что ведро уже было старым, когда его положили в могилу, и, вероятно, датируется VIII веком, по крайней мере на сто лет раньше самого захоронения. Предметы такого типа обычно изготавливали в раннесредневековых монастырях, где ремесленники использовали символические фигуры и геометрические орнаменты. Наличие такого предмета в Норвегии указывает на длительные контакты между общинами викингов и кельтским миром через торговлю, обмен подарками и конфликты. В отличие от многих импортируемых предметов, которые разбирали на металл и использовали повторно, это ведро было перевезено целым, что указывает на то, что оно имело особое значение для своих владельцев.

Сидящая фигура остается предметом дискуссий среди ученых. Некоторые связывают ее с описаниями римских авторов кельтских ритуальных образов, на которых были изображены мужские фигуры со скрещенными ногами.

vvedd.png

Хотя на момент изготовления ведра такие ритуалы уже не практиковались, визуальная традиция, кажется, сохранилась в декоративном искусстве. Подобные фигуры, найденные в других местах Скандинавии, включая западную Норвегию, подтверждают мысль, что эти символы распространились благодаря контактам на большие расстояния.

Одним из самых необычных аспектов ведра является то, что оно было пустым, когда его обнаружили. Другие сосуды в могиле Осеберг содержали жертвы, предназначенные для загробной жизни. Древесина тиса, хотя и является чрезвычайно прочной, но также токсичной, особенно при использовании для хранения жидкостей. Исследователи считают, что это делало ведро непригодным для практического использования и подкрепляет аргумент, что оно служило для церемониальных или символических целей.

Само место захоронения претерпело значительные разрушения через столетие после того, как было запечатано. Около 953 года грабители могил проникли в курган, перевернули мебель, разбросали кости и вынесли ценные предметы. Из-за этих повреждений невозможно узнать, содержало ли ведро когда-то жертвы или ритуальные предметы, которые позже были похищены.

Сегодня этот предмет выбран центральным экспонатом нового Музея эпохи викингов в Норвегии, открытие которого запланировано на 2026 год. Кураторы считают его мощным примером культурного контакта в эпоху викингов.

Читайте нас также:
#история #Норвегия #археология #культура #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео