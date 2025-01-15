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Вайкуле раскрыла правду о бизнесе в России 5

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Вайкуле раскрыла правду о бизнесе в России

Некоторое время назад в СМИ начали циркулировать слухи о том, что у певицы Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России — бренд «Laima-Lux Rus», который занимается управлением салонами красоты, продажей косметики, мебели и аксессуаров, и который она основала совместно со своим партнером Ширазом Манедовым в 2000 году.

В материале Лаумы Лапсы «У меня нет дел в России» Вайкуле развеивает эти слухи.

Лайма удивлена вопросом: «Какой еще бизнес в России?! Все закончилось с началом войны. Не слушайте эти разговоры. Это чушь! Русские и не такое обо мне выдумали. Им действует на нервы то, что я защищаю Украину».

Лайма признается, что за эти годы она привыкла ко всякого рода слухам, поэтому даже такие фейковые новости не могут испортить ей настроение.

#звезды #лайма вайкуле
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го января

    Постоянно врущая и продажная тварь открыла правду. Смешно. Браво ВВ!

    19
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    А она на каком языке пела? И кто ей платил? Хоть бы молчала продажная

    25
    1
  • JL
    Janina LV
    16-го января

    А что она может еще сказать? Думала, что на ненадолго отскочит, пересидит и опять в тираж. Потеряла огромную популярность, бизнес, концерты, новогодний чес... побирается по прибалтийским городкам. Конечно же она будет всячески оправдываться и делать вид что все замечательно.

    32
    1
  • Гений Разума
    Гений Разума
    15-го января

    Эта картавая клоунесса ещё жива? В России таких давно никто не знает...

    42
    2
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    Гений Разума
    15-го января

    Я смотрю, и ты, ватник,еще жив

    1
    18
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