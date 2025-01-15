Вайкуле раскрыла правду о бизнесе в России

Некоторое время назад в СМИ начали циркулировать слухи о том, что у певицы Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России — бренд «Laima-Lux Rus», который занимается управлением салонами красоты, продажей косметики, мебели и аксессуаров, и который она основала совместно со своим партнером Ширазом Манедовым в 2000 году.

В материале Лаумы Лапсы «У меня нет дел в России» Вайкуле развеивает эти слухи.

Лайма удивлена вопросом: «Какой еще бизнес в России?! Все закончилось с началом войны. Не слушайте эти разговоры. Это чушь! Русские и не такое обо мне выдумали. Им действует на нервы то, что я защищаю Украину».

Лайма признается, что за эти годы она привыкла ко всякого рода слухам, поэтому даже такие фейковые новости не могут испортить ей настроение.