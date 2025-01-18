Раймонд Паулс шутя отметил день рождения: ТОП-12 шуток от Маэстро

И заодно дарим всем вам ТОП самых крутых шуток от Раймонда Волдемаровича – ведь нашего современника-классика до сих пор отличает феноменальнейшее чувство юмора (а вы не знали?).

Один, но не отшельник

Любимый наш Раймонд Волдемарович отметил день рождения в малом зале «Дзинтари» в Юрмале, в четыре пополудни. Это уже тоже давняя, 15-летняя традиция классика жанра – отмечать здесь, в камерной обстановке – зал всего на 450 мест.

Разумеется, поддержать дорогого человека пришли его соседи по дому: директор третьего канала Латвийского радио Klasika Гунда Вайводе и председатель Союза театральных деятелей Латвии Ояр Рубенис (оба – со вторыми половинами). Была внучка маэстро Анна-Мария, которая с любимым дедушкой теперь практически постоянно. Разумеется, экс-президент Латвии Раймонд Вейонис.

Была радиоведущая Латвийского радио Майя Эглите – кстати, легендарная, почти ровесница Паулса. Та самая, что долгие годы говорила в прямом эфире классическое: Runā Rīga! («Говорит Рига!»). Сейчас она, ветеран государственного радио, руководит радиотеатром в здании на Домской площади, куда ежедневно и прибывает Раймонд Волдемарович. И так почти ежедневно уже 60 лет, если не считать отъездов на гастроли!

Прибывает с великолепной тростью в руках – подарок другой внучки, Моники, и дочки Анеты, чтобы поиграть в первой студии на фортепиано, посплетничать в кафе, пообщаться (а по соседству и камерный радиотеатр, кстати).

После драматического ухода из жизни супруги Ланы Маэстро не уединился, не стал отшельником. Он с нами! И он сейчас никогда не бывает один, это очень важно.

Как отмечали

Итак, состоялся концерт. Маэстро вышел на сцену не сразу: сначала мелодии классика играл его коллега, пианист Виктор Ритов. Играл с восстановленным с подачи Паулса пятнадцать лет назад биг-бэндом Латвийского радио, патроном которого именинник и является. А потом вышел и сам виновник торжества и бас Латвийской Национальной оперы Эдгар Ошлея, с которым в минувшем году наш дорогой герой записал альбом «Песни Раймонда Паула поет Эдгар Ошлея».

По окончании вечера – камерные посиделки в гримерной Маэстро, присутствовали самые близкие – соседи, внучка. Был торт: Раймонд Волдемарович продегустировал первый кусочек. И через полчаса уехал на машине домой.

Кстати, всем известно, что на всякий случай Маэстро уже два года не за рулем, учитывая, что, как известно, недавно у него была операция на глазах (по счастью – удачная).

Радуется вся страна!

В день рождения Паулса в эфире второго канала Латвийского радио весь день звучали только песни Маэстро, выступали специальные гости, были разговоры о музыке композитора.

И на протяжении всего дня первый канал Латвийского телевидения демонстрировал праздничную программу в честь Раймонда Волдемаровича: программы «Раймонд Паулс приглашает на танец», концерт «Праздник песни Иманта Зиедониса и Раймонда Паулса», отреставрированную версию документального фильма 1977 года о маэстро «Портрет с музыкой» и снятый четыре года назад документальный фильм «Вечный двигатель».

Показали программу «Встреча. Марис Янсонс и Раймонд Паулс», посвященную состоявшемуся восемь с лишним лет назад совместному концерту Маэстро с всемирно знаменитым дирижером латышского происхождения. В завершение программы представили концерт «Встреча в Дайле» – выступление Паулса с молодым певцом Даумантом Калниньшем.

И в качестве вишенки на телевизионном торте – отреставрированную версию бессмертного фильма Яниса Стрейчса «Театр», в котором звучит музыка великого композитора и сам он в финале фильма появляется в кадре за фортепиано!

С песнями и шутками!

ТОП-12

1. Лет десять назад я позвонил классику, чтобы договориться о небольшой беседе, но трубку в кои-то веки подняла его супруга Лана: «Он на очень важном деле. Позже!». Я подумал – запись, концерт, тайные переговоры?.. Через какое-то время перезвонил сам Раймонд Волдемарович: «Да я просто сейчас заглянул в парикмахерскую. Но ведь согласись, парикмахерская – это же очень важное дело!»

2. Из разговора: «А знаешь ли, Шаврей, между прочим, лютеранская община Латвии под управлением епископа Яниса Ванагса собрала песни в сборник «Книга песен», которые, на их взгляд, можно исполнять в церкви. В целом за десять лет они собрали 600 песен. И вот одну мою тоже включили, представляешь? И попросили ее исполнить, вот как! Называется «Духовная песня». И вообще, я сыграл в Домском соборе, а это значит, что моя музыка – духовная! И точка».

3. 2016 год. Открытие после реконструкции исторического зала «Дзинтари». По окончании концерта – фуршет. Заходит Раймонд Паулс, и тут же к нему подлетает очаровательная официантка лет 18-19 с подносом шампанского. Надо было видеть лицо Паулса. Он понюхал напитки и сказал: «Ай, отнесите ему... Пусть выпьет все это... за мое здоровье!» И показал, разумеется, на меня. И добавил: «Ах, молодая, так много не знает!»

(Для тех, кто не знает: Маэстро не пил к тому времени уже 53 года. Маэстро вскоре ушел, но спасибо ему – целый вечер официантка не отходила от скромного журналиста, предлагая бокалы.)

4. На Привокзальной площади Риги открыли масштабную фотовыставку «Времена меняются, джаз остается», посвященной Раймонду Паулсу и его коллегам. На открытии был и сам Маэстро. «Хорошие фотографии», – сказал, изучив снимки, Раймонд Волдемарович. Автор снимков заулыбался… А Паулс со свойственным ему юмором добавил: «Хорошие, потому что на многих из этих фотографий я намного моложе…»

5. Маэстро шел из своего дома в Национальный театр, где со всемирно знаменитой оперной дивой Элиной Гаранчей презентовал отличный альбом «Белые прятки». Для этого классику надо только дорогу перейти. Остановился – на светофоре красный, а мимо вдруг пьяненький мужик пробегал. Посмотрел на классика: «Паулс?» «Нет!» – строго отрезал нахмурившийся Маэстро. Пьяненький, оседая на землю: «Бли-и-и-ин, а ведь как похож!»

6. «Ну, куда ты пришел, тут же легкий жанр, ресторан», – пошутил Маэстро на пресс-конференции по случаю проведения очередного джазового фестиваля. Организатор конкурса торжественно объявил, что обладатели первых мест в каждой категории получат по 1500 евро, вторых – по 1000 евро, третьих – по 500». Паулс пробормотал: «Ну что такое полторы тысячи евро сегодня? Это так – с девушкой в ресторан прогуляться, мороженое покушать...»

7. Конец 2017-го. В центре Риги после реконструкции открылись часы Laima – каждый час звучит мелодия Паулса. На открытии присутствовал и сам Маэстро, хотя спешил, как всегда, на концерт (должен был ехать на выступление в Резекне). С речью выступила министр культуры Латвии Даце Мелбарде. В это время часы заиграли бессмертную мелодию песни Mežrozīte. Маэстро оживился и взглянул в сторону «Макдональдса»: «Ох, уж эта Mežrozīte! Сколько раз я в прежние годы ее играл вот тут в ресторане Luna. И указал рукой туда, где теперь... «Макдональдс». И, вежливо оглянувшись в сторону министра: «А пойдемте в «Макдональдс»?! Через какое-то время открывали часы с музыкой Паулса и на городской Ратуше. Когда первую ноту озвучил первый удар колокола, нахмурившийся Маэстро вдруг выдал: «О, как во время похорон!»

8. После очередной пресс-конференции оказалось, что мне с Маэстро по пути. Проходим в Старой Риге мимо дома Мейстару, и я говорю: «Вот в этом доме я родился и вырос!» Паулс: «А где мемориальная доска?»

9. Я рассказываю историю, как моя мама, будучи в конце пятидесятых годов юной скрипачкой Оперы, часто видела в молодости здесь Паулса с компанией веселых друзей. Но прошло двадцать лет. Мимо дома проходит аккуратно одетый Паулс, уже народный артист Латвии. Мама попросила до зарплаты два рубля, Паулс моментально вытащил из кармана «фиолетового Ленина». То есть 25 рублей – по тем временам большие деньги. Через неделю мама пришла на радио возвращать деньги, и Паулс ей ответил: «А разве ты мне должна?» Выслушав эту трогательную историю, Маэстро вдруг остановился, сделал большие глаза и воскликнул: «Так я не понял, она вернула деньги или нет?!»

10. Незадолго до пандемии император Японии наградил Паулса орденом Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой на шее. После пандемии состоялась церемония вручения в посольстве Японии, где Маэстро исполнил свой легендарный хит «Миллион алых роз», который является хитом не только в Латвии и России, но и в Японии, еще с восьмидесятых годов. «Эту песню в Японии пела Токико Като, она у них популярна, как у нас Пугачева, – сказал потом композитор. – Поэтому я известен благодаря этой песне и в Азии. Хотя, казалось бы, что в этой мелодии? А Пугачева вообще говорила: всего пара нот, даже петь сперва не собиралась... А могла бы японский орден получить!»

11. Пару лет назад состоялась премьера концертной программы Паулса. Во время концерта действо пару раз прерывалось истошным криком из партера: «Раймонд! Раймонд!!». Наконец, Паулс обратился к зрителю: «Вы что-то хотели сказать?» – «Да!» – «Пожалуйста». – «Раймонд, браво!» – «Ну, я тогда поиграю еще немножко». Овации!

12. 12 января 2025 года. Сидит в 89-й день рождения Паулса на кухоньке у себя дома знаменитый музыкальный критик Ольга Петерсон, а к ней выдающаяся оперная дива Инга Кална зашла, давно живущая в ФРГ, но вот приехала по делам. Сидят, чай пьют. Ну, и решили по праву старинного знакомства позвонить Маэстро, поздравить. Позвонили. Раймонд сразу поднял трубку. Ольга сказала: «Раймонд, мы с Ингой поднимаем за ваше здоровье отличный чай!» На что гениальный классик выдал сразу, привычно добродушно ворча: «За мой день рождения могли бы выпить что-либо и покрепче!»

Фото - Паулс Звирбулис.