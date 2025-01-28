«Бесплатно живу в Минске» - рижанка поехала лечить зубы и была поражена

Жительница Риги активно делится роликами в соцсети "ТикТок" о своих поездках в Белоруссию с целью лечения зубов.

В ролике "рижанка Жанна" поделилась информацией о том, что клиника по восстановлению зубов разместила ее бесплатно - видимо, это было включено в сумму лечения, - в новостройке с прекрасным видом из окна.

"Вид из квартиры, которую мне бесплатно предоставлиа клиника, куда я из Риги приехала делать зубы", - написала Жанна. - "У меня есть свой личный консультант от клиники в Беларуси, которая всегда на связи со мной и во всем помогает".

Также рижанка в подписи к ролику и в ряде других видео на своем аккаунте рассказала, что "сделать зубы" обходится в Минске вместе с транспортом и жильем гораздо дешевле, чем в Латвии. Кроме того, рижанка Жанна в другом ролике объяснила, почему выгоднее лечить зубы в Беларуси, чем в Турции:

"Непатриотично ездить в соседнюю страну лечиться", - написала Лайла в комментариях.

"Что будет, если все поедут тратить деньги в страну к Лукашенко? Неужели вы не понимаете, какой пример подаете" - возмущен Янис.

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