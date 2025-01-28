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«Бесплатно живу в Минске» - рижанка поехала лечить зубы и была поражена 1

Lifenews
Дата публикации: 28.01.2025
BB.LV
«Бесплатно живу в Минске» - рижанка поехала лечить зубы и была поражена
ФОТО: скриншот видео

Жительница Риги активно делится роликами в соцсети "ТикТок" о своих поездках в Белоруссию с целью лечения зубов.

В ролике "рижанка Жанна" поделилась информацией о том, что клиника по восстановлению зубов разместила ее бесплатно - видимо, это было включено в сумму лечения, - в новостройке с прекрасным видом из окна.

"Вид из квартиры, которую мне бесплатно предоставлиа клиника, куда я из Риги приехала делать зубы", - написала Жанна. - "У меня есть свой личный консультант от клиники в Беларуси, которая всегда на связи со мной и во всем помогает".

@rizanka_zanna В клинике где я делаю зубы не только высокого уровня врачи но и очень хорошей сервисс. #лечузубывминске #зубы #рига #вригеоченьдорого #дорогаярига #стоматология #изригивминск #кактак #столицалатвии ♬ original sound - David Bay

Также рижанка в подписи к ролику и в ряде других видео на своем аккаунте рассказала, что "сделать зубы" обходится в Минске вместе с транспортом и жильем гораздо дешевле, чем в Латвии. Кроме того, рижанка Жанна в другом ролике объяснила, почему выгоднее лечить зубы в Беларуси, чем в Турции:

@rizanka_zanna Повему же я выбрала Беларусь а не Турции? Очень многие сейчас ездят делать зубы в Турцию. Но там надо точно знать куда ехать и быть готовым ко всяким сюрпризам. Я не люблю экспериментировать. А Беларусь - она ближе и понятнее. Ну и самое главное - я ехала в клинику Минска по рекомендации. #лечузубывминске #зубы #стоматология #изригивминск #вригеоченьдорого #хочукрасивыезубы #здоровыезубы #делюсьопытом #мойвидеодневник #будукогдатовспоминатьчерезчтояпрошла ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

"Непатриотично ездить в соседнюю страну лечиться", - написала Лайла в комментариях.

"Что будет, если все поедут тратить деньги в страну к Лукашенко? Неужели вы не понимаете, какой пример подаете" - возмущен Янис.

Читайте: «С дешевой белорусской визой езжу в Россию!» - рижанка шокировала соцсети

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    28-го января

    Если комментаторы такие патриоты, то пусть по-братски оплатят рижанке лечение зубов в Латвии. Если мы один народ, то помогите соотечественнице, а не изливайте дурнопахнущее содержимое своих мозгов в комментарии.

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