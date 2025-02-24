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«Великая певица? Не слышали!» Алла Пугачева устроила скандал в кафе 1

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
«Великая певица? Не слышали!» Алла Пугачева устроила скандал в кафе
ФОТО: Global Look Press

Певица Алла Пугачева устроила скандал в израильском кафе, сообщил аналитик Яков Кедми со ссылкой на свою жену - которая стала очевидцем этого события.

Певица Алла Пугачева устроила скандал в одном из кафе Израиля. Об этом местный политик Яков Кедми сообщил ютуб-каналу Stmegi TV.

По словам политика, свидетелем сцены стала его супруга. Скандал между Пугачевой и официантками разгорелся в кафе на берегу моря. Сообщается, что артистка на русском языке потребовала найти для нее столик в переполненном заведении, заявив о своем звездном статусе.

«Она не поняла, как для нее может не быть мест. А девушка на входе не поняла, что от нее хочет старуха, не говорящая на иврите. Ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?» — рассказал Кедми.

Дело было так. «Моя супруга с подругами отправилась в кафе на берегу моря. Говорит: „Мы приходим — там какой-то шум. Какая-то женщина скандалит, добивается чего-то, что-то говорит. Прислушались — а она говорит по-русски. Такая пожилая женщина — и мы ее узнали. Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: ‚Вы не заказали, мест нет‘. И начинается конфликт“. Она не понимает — как так, для нее и нет мест?! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?» — сообщил Кедми.

Поэтому современное поколение мало знает о том, кто такая Алла Пугачева — у него совершенно другие интересы, герои и кумиры. Девушка на входе могла запросто не знать, что перед ней стоит российская суперзвезда, на песнях которой выросли миллионы людей.

«Может выглядеть гротескно, но это не о том, что все „против Пугачевой“, это про столкновение двух миров — иллюзорного, в котором она жила, и реального, в который она приехала. А в этом реальном мире у нее нет места, которое было в другом. Но она этого не понимает! И так происходит со всеми приехавшими. Неважно, откуда вы приехали — мир, в котором вы жили, место, которое вы там занимали, оценка себя в этом мире тут уже не существует. Это другой мир. И вам надо заново пытаться искать свое место — вряд ли оно будет таким, какое у вас было раньше», — сообщил Кедми на YouTube-канале Stmegi TV.

Политик заявил, что в Израиле у певицы нет того статуса, к которому она привыкла в России. По его мнению, в такой же ситуации оказались другие артисты, уехавшие из страны: «Надо заново искать свое место. Вряд ли оно будет таким, как раньше».

Ранее стало известно, что внуки Пугачевой поссорились из-за места жительства. Сообщалось, что Никита Пресняков и Дени Байсаров практически не общаются: «Разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти два года назад».

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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Когда аплодисменты стихли, остаётся только стучать кулаком по столу. 😏

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