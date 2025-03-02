Наш собеседник Дмитрий Петренко в свои 43 года — художественный руководитель Vene teater, русского театра Таллина. Сегодня это единственный профессиональный коллектив Эстонии, играющий спектакли на русском языке.

Основан он был в 1948 году, а разместился в бывшем кинотеатре "Глория–палас", который в стиле ар–деко построил в 1926 году латыш Фридрихс Скуиньш. По статистике, за год каждый десятый таллинец бывает в русском театре!

"В Эстонии все хорошо с демократией"

— Дмитрий, что в вашем детстве и юности вы считаете самым главным?

— Школу. Я ходил в очень обычную школу и много думал о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы я попал в школу получше. Но теперь я уверен, что это был лучший опыт. Я приобрел друзей на всю жизнь, с которыми мы до сих пор очень тесно общаемся.

И потом, у нас был замечательный классный руководитель — многим известная Елена Васильевна Матьякубова. Она нас очень уважала и относилась как к взрослым людям. Она как–то по–европейски себя вела и привила нам очень важные ценности.

— Многие помнят вас как тележурналиста. Как сложилось, что вы занялись театром?

— В какой–то момент я просто очень увлекся театром. Понял, что премьеры, спектакли, имена — это какая–то параллельная реальность, за которой интересно следить. И как–то я интегрировался в эту среду, что уже не оставалось выбора — надо было заниматься театром.

— Расскажите, как происходило ваше назначение на пост режиссера в Таллине — ведь не секрет, что в среде творческих личностей всегда сильны конкуренция, интриги…

— Это был открытый конкурс. Надо было прислать мотивационное письмо и разработать стратегию художественного развития театра. Это все оценивала комиссия, в которую входили люди разных профессий.

Я знаю, что заявки подали 12 человек. Потом четверых пригласили на собеседование. Так что думаю, тут все было честно. В Эстонии все хорошо с демократией и подобными процедурами.

— Что для вас, как латвийского человека, стало новым в Эстонии, а какие общие аспекты культуры и общества можно было бы отметить?

— Мне кажется, что почти ничего общего у Эстонии с Латвией, если честно, нет. Наверное, нам просто удобно думать, что мы соседи и очень похожи. На самом деле близость со Скандинавией дала эстонцам другую перспективу развития.

Хотя что касается театра, наверное, латышский и эстонский театры очень похожи. Я имею в виду театральный язык и жанры. И похожие проблемы с привлечением аудитории на более сложные спектакли. В Эстонии тоже есть яркие режиссеры, за работой которых интересно следить. И есть совсем плохие спектакли тоже. Как и везде, наверное.

Но в целом мне кажется, что в Эстонии меньше страхов, больше уверенности.

"В Риге русские более интегрированы"

— Чувствуется ли из Таллина, что Россия дальше? Или ближе, если смотреть из Риги?

— Это мое очень субъективное ощущение. Чувствуется, что Россия ближе именно по русскоязычным в Таллине. В Риге все–таки русские, скажем так, более интегрированы. Мне кажется, в Риге люди больше участвуют в культурном контексте именно латвийском.

В Таллине очень заметно, что русскоязычные гораздо больше ориентированы на российскую культуру. Не все, конечно. Но ощущение такое есть.

— Ставите ли вы перед своим нынешним театром социальную, если так можно выразиться высокопарно, цивилизационную миссию?

— Да, конечно. Я много занимался социальным театром в том числе. Мне кажется, странно, если бы мы существовали в отрыве от реальности.

Хорошо, если театр может помочь людям расширить сознание, увидеть новые перспективы в тех вопросах, которые не дают покоя, увидеть новые ответы. Наверное в этом и есть большая миссия театра.

"Трамп — это всего лишь симптом"

— Знаменитый Алвис Херманис недавно заявил, что Латвии надо сотрудничать с США при Трампе. А каково ваше мнение по поводу нынешнего хозяина Белого дома? Если не о политических воззрениях, то о манере его коммуникации — ведь политика это тоже в определенной мере театр?

— Мне очень понравился фильм про Трампа. Это, конечно, художественный фильм, а значит, и вымысел отчасти, но этот фильм показал, как трампами становятся.

Конечно, это совсем не мой стиль политический. Но я всегда напоминаю себе, что такие лидеры не возникают в вакууме. Значит, есть запрос в обществе, значит, это общество не слишком здорово, значит, есть проблемы, которые долго не решались. Трамп — это всего лишь симптом того, что происходит не только в США, но и в Европе тоже.

— Вопрос о повседневной жизни в Таллине. У нас в последние годы сложился стереотип, что там все лучше налажено, чем в Риге. Поделитесь своим опытом как житель столицы Эстонии.

— Да, в Таллине жизнь, несомненно, удобнее. Начиная с аренды квартиры, заканчивая электронными услугами. Кстати, общественный транспорт для жителей Таллина бесплатный.

И вообще, мне часто кажется, что в Латвии жизнь даже дороже, хотя и зарплаты в среднем ниже, чем в Эстонии. Выбор всего — в Эстонии больше. И на бытовом уровне, конечно, легче жить в Таллине.

— Как в русском театре Таллина перечитали классику и современность?

— Могу назвать спектакль Сергея Голомазова "Дубровский", где он прочел классику в контексте, как мне кажется, сегодняшнего дня.

"Дубровский". Фото: Vene teater

Спектакль–перформанс "Строки нового века" — вот тут как раз известные классические произведения рассказаны в стиле сторителлинга, это делают наши молодые артисты.

— Вы бы хотели из Эстонии двинуться работать дальше на запад?

— Я как раз отвечаю на ваши вопросы, находясь в Берлине. Здесь я участвовал в режиссерской лаборатории "Точка сбора". Мы делали эскизы и на современные пьесы, потом жюри оценивало. Это был очень интересный опыт.

Конечно, поработать в Европе интересно. Но, с другой стороны, драматический театр, в отличие от оперы, всегда очень локальный. Режиссер должен быть в контексте не только театральной жизни, но и общественной — понимать и чувствовать, чем сегодня живут люди. Поэтому это довольно сложно.

— Спасибо за ответы, и дальнейших творческих успехов!

Судьба режиссера

Дмитрий Петренко родился в Риге 1 мая 1981 года. Окончив 53–ю среднюю школу, получил звание бакалавра коммуникаций и магистра социологии в Латвийском университете. Работал в русских новостях на Латвийском ТВ, был политическим аналитиком Латвийского центра по правам человека и главным редактором портала Politika.lv. Участвовал в создании главной интеллектуальной латышской телепередачи — "100 г культуры". А в 2012 году окончил курс магистра театральной режиссуры под руководством знаменитого Михаила Груздова.

Первая постановка — в частном профессиональном коллективе Dirty Deal Teatro, по поэме Маяковского "Облако в штанах" (2011), участвовал в спектаклях коллег — в Национальном театре у Владислава Наставшева по пьесе Хармса "Старуха" (2012), "День памяти" Михаила Груздова (2013). Сам поставил в театре "Дайлес" 4 спектакля — последний "Приключения Тома Сойера" (2016). Удостоен национальной театральной премии "Ночь игроков" за спектакль "Гадкий утенок" в Кукольном театре (2015). Ставил спектакли в Лиепае и Валмиере.