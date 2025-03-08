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Выявлено влияние алкоголя на поведение 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Выявлено влияние алкоголя на поведение
ФОТО: Global Look Press

Psychopharmacology: алкоголь усиливает положительные эмоции в общении.

Алкоголь усиливает положительные эмоции и делает общение более приятным, выяснили ученые Чикагского университета. Эксперимент, результаты которого опубликованы в Psychopharmacology, подтвердил, что спиртное повышает уровень дружелюбия и радости, особенно если его пьют оба собеседника.

В исследовании приняли участие 37 добровольцев в возрасте от 21 года до 35 лет. Они выпивали алкогольный напиток или его безалкогольный аналог, после чего вели 45-минутную беседу. Анализ поведения с помощью машинного обучения показал, что алкоголь усиливал проявления радости и снижал уровень негативных эмоций, таких как неловкость и презрение.

Эффект был особенно заметен у женщин: если их собеседник также употреблял спиртное, положительные эмоции увеличивались еще больше. При этом исследователи не зафиксировали влияния алкоголя на тревожность и депрессию, но отметили рост замешательства и раздражительности.

Авторы работы считают, что полученные данные помогают объяснить, почему люди так часто употребляют алкоголь в компании друзей и на мероприятиях и как это может способствовать развитию зависимости.

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