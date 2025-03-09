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22-летний принц Люксембурга Фредерик умер от редкой генетической болезни 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
22-летний принц Люксембурга Фредерик умер от редкой генетической болезни

Сегодня стало известно, что скончался принц Люксембурга Фредерик, ему было 22 года. Он страдал от тяжелого заболевания.

Выяснилось, что принца не стало 1 марта. О смерти Фредерика сообщил его отец, принц Люксембургский Роберт, и мать Джулия.

«В прошлую пятницу, 28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас в свою комнату, чтобы поговорить с нами в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди. Подарив каждому из нас прощальные слова — добрые, мудрые, поучительные — в истинно фредериковской манере, он оставил нам напоследок давнюю семейную шутку, — передали родители. — Даже в свои последние минуты он сохранял чувство юмора и безграничное сострадание, что позволило ему в последний раз рассмеяться… чтобы подбодрить нас всех».

«Принц умер в начале марта от редкого генетического заболевания POLG — митохондриальной болезни, которая лишает клетки организма энергии, что, в свою очередь, приводит к прогрессирующей дисфункции и отказу нескольких органов, согласно данным фонда POLG. Ему поставили этот диагноз, когда ему было 14 лет», — отмечает пресса.

#r.i.p. #королевские семьи
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