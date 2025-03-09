А это точно она?! Экс-министр Шуплинска кардинально сменила род деятельности и внешний вид

Экс-министр образования, запомнившаяся многим не только своими реформами, но и довольно своеобразным стилем, кардинально сменила свой род деятельности и внешний вид. Об этом, делясь видео ее выступления на ЛТВ, говорят пользователи социальных сетей.

«Кто в состоянии узнать экс-министра образования Илгу Шуплинску?!? Я был почти что в шоке. Со всем уважением!», - пишет Улдис.

Kurš spēj atpazīt bijušo Izglītības ministri Ilgu Šuplinsku?!? Es biju gandrīz šokā. Visu cieņu! pic.twitter.com/rVOvIf9mOL — UldisK 🇺🇦🤝🇱🇻🤝🇱🇹 (@UldissidlU) March 8, 2025

В комментариях люди говорят, насколько хорошо стала выглядеть Шуплинска, а некоторые все еще упрекают ее за закрытие школ и даже призывают отправить за это за решетку.

«Сейчас соответствует уровню компетенции! Шуплинска вызвала в системе образования лавину деградации. Лавину, которая еще не закончилась», - пишет один из пользователей.

«Ну, как министр она была трагической фигурой. Остается надеяться, что в этой сфере будет лучше», - отмечает другой. «Теперь она на своем месте!», - считает еще один.

Отметим, что в эфире Шуплинске задали вопрос, как изменилась ее жизнь после того, как она перестала быть министром. Ответ был следующим: «На самом деле - только к лучшему! Желаю каждому политику хотя бы ненадолго вступить в земессардзе. Когда я туда вступила в 2022 году и прошла основное обучение, я почувствовала себя, как на курорте, но в моем батальоне это выражение не любят... Они смотрят на меня и говорят: видимо, нагрузка была слишком маленькой?!»