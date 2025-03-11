Жуть: L’Oreal отозвал популярную косметику из-за вызывающего рак компонента в составе

Французская компания L’Oreal отозвала все партии популярной линейки уходовой косметики из-за одного опасного для здоровья компонента. Об этом сообщает Bloomberg.

Выяснилось, что производитель отозвал продукцию линейки Effaclar Duo, продаваемую под брендом La Roche-Posay, из-за найденной в составе перекиси бензоила, которая призвана убивать бактерии и тем самым бороться с акне. Независимая лаборатория Valisure обнаружила компонент в креме еще год назад, однако Управление по контролю качества США отреагировало на жалобу только сейчас.

Известно, что в некоторых случаях упомянутое вещество распадается и образует бензол, который в больших объемах может вызывать лейкемию — рак крови. Представители L’Oreal заявили, что во время тестирования повышенной уровень бензола обнаружили только в одной партии продукта. При этом будут ли отозваны другие средства линейки, на данный момент не сообщается.

В феврале прошлого года L'Oréal уже обвиняли в продаже косметики, вызывающей рак. Тогда почти 60 женщин подали в суд на французскую компанию по производству парфюмерии и косметики из-за средств для выпрямления волос. В исках отмечалось, что в этих средствах присутствуют опасные химические вещества, вызывающие рак и другие заболевания. По словам истцов, руководство L’Oreal знает об этом, но продолжает их продавать.