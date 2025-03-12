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Назван точный возраст начала старения мозга 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Назван точный возраст начала старения мозга

ScienceAlert: Деградация мозговых тканей начинается в 44 года

Первые признаки старения мозга появляются уже в 44 года, а пик когнитивного спада наступает в 67 лет. Об этом сообщила группа ученых из США, результаты исследования которых опубликованы на портале ScienceAlert.

Исследователи изучили данные почти 20 тысяч добровольцев, которые прошли когнитивные тесты и МРТ-сканирование мозга. Выяснилось, что деградация мозговых тканей начинается гораздо раньше, чем принято считать. Причиной этого процесса оказалась нейронная инсулинорезистентность, при которой мозг теряет способность эффективно усваивать глюкозу, что приводит к нарушениям его работы.

Ученые протестировали эффективность кетоновых добавок, призванных компенсировать нехватку глюкозы и улучшить чувствительность нейронов к инсулину. Наибольшая эффективность таких добавок была зафиксирована среди участников в возрасте от 40 до 59 лет.

По словам исследователей, для достижения лучших результатов ключевым является своевременное начало профилактики и терапии. Полученные выводы могут кардинально изменить подходы к профилактике деменции и других возрастных заболеваний мозга.

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