Художник и заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в соцсетях очередное свое произведение.
Художник продолжил свою кулинарную серию «готовим с Кристианом Бректе», за эпизод которой ранее стал фигурантом уголовного процесса.
В своем новом видео он приготовил куриные лапки.
Описывать ролик, как это обычно бывает с работами Бректе, довольно трудно. Кому-то оно может показаться крайне неприятным, однако блюдо, судя по всему, удалось.
LATVIJĀ ATGRIEZUŠIES GĀJPUTNI! GATAVO AR KRISTIANU BREKTI! PECIŅAS!
— Kristians Brekte (@kristiansbrekte) March 21, 2025
Как сообщалось, по заявлению нескольких депутатов Сейма от Национального объединения (НС) Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника и ассоциативного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook.
Процесс начат в связи с опубликованным 17 ноября 2024 года видеороликом, в котором художник запечатлен перед памятником «Мать Латвия» с сырым бычьим сердцем в руках.
