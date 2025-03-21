Художник и заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в соцсетях очередное свое произведение.

Художник продолжил свою кулинарную серию «готовим с Кристианом Бректе», за эпизод которой ранее стал фигурантом уголовного процесса.

В своем новом видео он приготовил куриные лапки.

Описывать ролик, как это обычно бывает с работами Бректе, довольно трудно. Кому-то оно может показаться крайне неприятным, однако блюдо, судя по всему, удалось.

Как сообщалось, по заявлению нескольких депутатов Сейма от Национального объединения (НС) Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника и ассоциативного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook.

Процесс начат в связи с опубликованным 17 ноября 2024 года видеороликом, в котором художник запечатлен перед памятником «Мать Латвия» с сырым бычьим сердцем в руках.