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У Лаймы Вайкуле хотят отнять единственную квартиру 4 4778

Lifenews
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
У Лаймы Вайкуле хотят отнять единственную квартиру

Правда надо уточнить, что речь идет об единственной квартире в Москве.

Лайму Вайкуле хотят лишить единственной квартиры в Москве. Об этом пишет издание «Абзац».

Источник сообщает, что представители общественного движения «Зов народа» призывают отобрать у звезды недвижимость в пользу государства. С этой инициативой они уже обратились в Генеральную прокуратуру России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Активисты призывают к этому из-за негативных высказываний певицы о России.

Сообщается, что жилплощадь Вайкуле располагается на Зоологической улице столицы. Имущество звезды оценивается примерно в 56 миллионов рублей (более 600 000 евро).

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#недвижимость #лайма вайкуле
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(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го апреля

    сколько можно писать об этой бездарной бл я ди с гнюсавым голосом

    31
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го апреля

    Такой старой квартира не нужна, на это есть дом престарелых.

    38
    9
  • MM
    Misjam Misjamivic
    6-го апреля

    Полностью согласен зачем патриотке Латвии квартира в диктаторской России???попахивает предательством идеалов свободной европы

    137
    9
  • Д
    Дед
    6-го апреля

    А зачем ей квартира в ненавистной русне, пусть наслаждается жизнью у себя на родине.

    235
    12
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