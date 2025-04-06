У Лаймы Вайкуле хотят отнять единственную квартиру

Правда надо уточнить, что речь идет об единственной квартире в Москве.

Лайму Вайкуле хотят лишить единственной квартиры в Москве. Об этом пишет издание «Абзац».

Источник сообщает, что представители общественного движения «Зов народа» призывают отобрать у звезды недвижимость в пользу государства. С этой инициативой они уже обратились в Генеральную прокуратуру России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Активисты призывают к этому из-за негативных высказываний певицы о России.

Сообщается, что жилплощадь Вайкуле располагается на Зоологической улице столицы. Имущество звезды оценивается примерно в 56 миллионов рублей (более 600 000 евро).