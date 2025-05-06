Британский турист пропал без вести в Амстердаме, Нидерланды, прямо перед вылетом при загадочных обстоятельствах. Подробности сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что 34-летний Райан Джонс прибыл в аэропорт Схипхол 4 мая вместе с друзьями и обнаружил, что забыл паспорт. Мужчина отошел от группы приятелей и вскоре перестал выходить на связь.

Полиция этого города Европы начала поиски британца. Его описывают как крупного мужчину ростом 1,9 метра с татуировкой на правом предплечье. Правоохранители обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию о пропавшем.