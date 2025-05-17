Лет двадцать назад дирижер Андрис Нелсонс спокойно ходил по улицам родного города, был сперва трубачом оркестра, а затем главным дирижером Латвийской оперы. Теперь он прибыл на родину в статусе мировой звезды!

Да еще с одним из старейших оркестров США – Бостонским симфоническим, который он возглавляет уже 11-й год. Это, безусловно, самое громкое событие сезона в Латвии!

«В 5 лет я слушал Вагнера»

Он родился Риге в 1978 году и сейчас по прилете вспоминал, как впервые пошел в Оперу. «Меня мама привела в театр, а было мне 5 лет. И я влюбился в музыку. Вы думаете, я смотрел детский балет «Доктор Айболит»? Вовсе нет! Это был... «Тангейзер» Рихарда Вагнера!»

Спустя годы он с подачи тогдашнего директора оперы Андрея Жагарса и стал главным дирижером, и этот выбор многих удивил – совсем молодой музыкант... Но немногие знали, что молодой трубач ездил в Санкт-Петербург, брал уроки у известного дирижера, профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Титова.

В 2008 году Андрис пошел на конкурс на замещение вакантной должности художественного руководителя Бирмингемского симфонического оркестра. И победил! Кстати, «наводку» на конкурс явно получил от проницательного Жагарса. А с Бостонским оркестром Нелсонс дебютировал еще в 2011 году, став его руководителем в 2014-м. И, улетая в Америку, успел получить из рук королевы орден рыцаря Британской империи!

В том же году он удостоился чести дирижировать концертом классической музыки, который традиционно происходит во время вручения Нобелевской премии.

В качестве солистки на мероприятие была приглашена латвийская оперная дива Кристине Ополайс, начинавшая также в Латвийской опере, потом покорившей ведущие оперные сцены мира – от миланской Ла Скала до нью-йоркской Метрополитен-опера. Кристине долгие годы была супругой Андриса, они уже в разводе, но сохранили добрые отношения.

Музыкальный «Оскар»

В 2016-м Бостонский оркестр во главе с Нелсонсом получили Grammy за запись Десятой симфонии Шостаковича. Американская академия звукозаписи назвала лауреатом премии в номинации «Лучшее оркестровое исполнение». Премия Grammy в просторечии именуется «музыкальным «Оскаром».

Латвия не осталась в стороне и отблагодарила своего соотечественника вручением высшей награды страны – ордена Трех звезд, причем высокой второй степени. Первая степень вручается только президентам, королям и выдающимся дипломатам.

Для сравнения – создатели получившего недавно первого для Латвии «Оскара» фильма «Поток» стали обладателями ордена третьей степени. И тогда же сенат Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса единогласно решил присвоить музыканту звание почетного профессора. А таковыми в разное время становились такие корифеи мировой музыки, как Александр Глазунов, Кароль Шимановский, Гидон Кремер, Мстислав Ростропович, Марис Янсонс, наш любимый Раймонд Паулс.

Философское значение

«Для меня все награды, а особенно профессорство, имеют философское значение, – говорит Андрис. – Это означает, что ты – Учитель! Но знаете, мне всегда нравилось отдавать то, что я благодаря судьбе получил. Я с волнением вспоминаю, как некогда, еще никому неизвестный, все деньги тратил на общий вагон поезда, чтобы ездить в Санкт-Петербург на учебу. Я благодарен своей альма-матер и всем вам за любовь и внимание к моему творчеству».

1 января 2020 года Андрис возглавил самый престижный концерт года в мире, транслируемый на более чем сто стран мира, – традиционный ежегодный концерт Венского филармонического оркестра, который проводится с 1939 года, в Золотом зале здания Венского музыкального общества.

До Нелсонса за пульт новогоднего концерта вставали только такие гранды, как Герберт фон Караян, Лорин Маазель, Даниэль Баренбойм, Клаудио Аббадо, Зубин Мета, Сейджи Озава. Трижды за этот пульт (в 2006, 2012 и 2016-м) вставал великий дирижер, родившийся в 1943 году в Риге Марис Янсонс (увы, четыре года назад ушел из жизни). Быть может, секрет успеха еще и в том, что Андрис успел взять несколько частных уроков у великого Мариса?

Музыка вне времени

Сейчас выдающийся латыш приехал с двумя концертами, которые при содействии Фонда Андриса Жагарса в поддержку культуры прошли в Опере. Оба концерта состояли исключительно из произведений великого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В первый вечер были исполнены две его симфонии — Шестая и Восьмая, а на следующий день звучали Пятнадцатая симфония, а также первый концерт для скрипки с оркестром. И солисткой была латышская скрипачка Байба Скриде, уже давно выступающая с крупнейшими оркестрами в Европе, Японии, Австралии, США.

«Мы с Андрисом понимаем друг друга без слов, – говорит Байба. – Это можно считать мистикой, загадкой, но нам не нужно что-то особенно говорить, подготавливая даже такое сложное произведение, как концерт Шостаковича».

Кстати, Нелсонса совсем не смущает, что Дмитрий Шостакович – русский, ведь иногда сейчас ввиду мировых событий популярно говорить об «отмене русской культуры». Будучи сейчас в Риге, дирижер сказал, что он с Бостонским оркестром активно играет и музыку Петра Чайковского. А что до Дмитрия Дмитриевича, то к нему вообще отношение у коллектива особое.

«С этим оркестром я записал девятнадцать альбомов с музыкой Шостаковича, – говорит Андрис. – Мы записали все пятнадцать его симфоний, а также два скрипичных концерта, музыку для кино и оперу «Леди Макбет Мценского уезда», из-за которой композитор пострадал в сталинские годы. А также кое-что и из камерной его музыки. Его музыка вне времени».

Рижские концерты состоятся в рамках тура памяти Шостаковича, ушедшего из жизни 50 лет назад. Тур начался 8 мая в знаменитом зале Musikverein в Вене, продолжится в Лейпциге, Праге и других городах, в целом их будет одиннадцать.

И что приятно, в первый рижский вечер гастроли Бостонского оркестра была прямая трансляция из Оперы – на экране, установленном у театра. Собрались сотни меломанов, которые два с половиной часа слушали музыку, хотя было прохладно. Наша же Опера небольшая, там всего лишь 900 мест.

Улетая, Андрис присоединился к пожеланию латвийской интеллигенции как можно скорее построить в Риге достойный концертный зал – мест эдак на две тысячи. И представляете, случайность или нет, но на следующий же день в Министерстве культуры состоялось первое заседание экспертов по этому вопросу, чтобы ускорить реконструкцию бывшего Дома конгрессов и обустройство на его месте современного зала!

Для справки: Дмитрий Дмитриевич Шостакович — советский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии, пяти Сталинских премий, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки.

Один из крупнейших композиторов XX века, автор 15 симфоний и 15 квартетов, шести концертов, двух опер, оперетты, трёх балетов, многочисленных произведений камерной музыки, а также музыки для кинофильмов и театральных постановок.

В 1957—1974 годах — секретарь Правления Союза композиторов СССР, в 1960—1968 годах — председатель Правления Союза композиторов РСФСР.