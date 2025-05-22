Анна Седокова решила больше не скорбеть и... перекрасилась

Пока родственники баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося пять месяцев назад, до сих пор пытаются доказать, что его бывшая жена, певица Анна Седокова, присвоила его деньги, сама Анна решила, что пора прекращать скорбеть, и сменила цвет волос.

В соцсети Instagram певица написала: "Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я".

Перекрасившись из рыжей в блондинку, Анна отметила, что в последнее время ей было очень сложно:

"Люди пытались меня поломать, но их сгубила алчность и меркантильность. Потому что миром правит добро и любовь. А еще те, кто умеет работать и отдавать своему делу всю душу и все свое время!"

Седокова также добавила, что скоро выступит с официальным заявлением. О чем именно будет идти речь, она не уточнила, намекнув лишь, что блондинкой "возвращается к себе".

![Возвращаюсь к себе ..jpg](https://bb.lv/storage/upload/Возвращаюсь к себе ..jpg)

Напомним, 4 дня назад мать баскетболиста Яниса Тиммы Аусма опубликовала в социальной сети Instagram видеофрагмент с новой командой юристов семьи Тиммы, в котором они рассказывают, как бывшая жена Тиммы Анна Седокова распространяла ложь, и призывают её подписать мировое соглашение и передать часть средств сыну Яниса и семье.