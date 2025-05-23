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В ЕС двое мальчиков нашли на пляже любовное послание в бутылке из 1959 года 0 480

Lifenews
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
В ЕС двое мальчиков нашли на пляже любовное послание в бутылке из 1959 года
ФОТО: Freepik

В Польше школьники нашли любовное послание в бутылке 65-летней давности.

В Польше школьники нашли бутылку с любовным посланием, отправленным в 1959 году. Об этом сообщает UPI.

Десятилетние мальчики Эрик и Куба обнаружили стеклянную бутылку во время прогулки у фортификационных сооружений времен Второй мировой войны рядом с пляжем Стоки в Гданьске, на побережье Балтийского моря. Внутри оказалось пожелтевшее от времени письмо, написанное в 1959 году девушкой по имени Рыся из города Тарнув.

В послании 65-летней давности, адресованном некоему «Зайчику», автор признавалась, что тоскует по адресату. «Я тихая и скромная, ни с кем не дружу, просто избегаю мужчин», — писала девушка. Кроме того, Рыся называет себя «ужасной эгоисткой» и говорит, что пишет только о себе, но постоянно думает о возлюбленном.

Школьники связались с местным музеем в надежде разыскать автора письма или его получателя. По словам мальчиков, бутылка хорошо сохранилась, несмотря на шесть десятилетий в морской воде.

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