58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров попал в отделение экстренной хирургии частной клиники. Об этом сообщает Фокус .

Причиной госпитализации артиста стал номер с фейверками из-за спины, но что-то явно пошло не так. На видео, облетевших Сеть, видно, как ему больно.

В конце перформанса он сказал: "Обжегся" и тут же сорвал аплодисменты зала.

По словам популярного среди российских знаменитостей пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца.

Представители Киркорова подтвердили, что он наблюдается у врачей, но не стали уточнять, амбулаторно или стационарно.

Сам Киркоров на видео из палаты заявил, что он мужественно допел концерт, и если бы не журналисты, никто бы не узнал о случившемся. По его словам, у него – ожог второй степени.