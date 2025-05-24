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Врачи борются: загоревшийся на концерте Филипп Киркоров попал в больницу 2 1042

Lifenews
Дата публикации: 24.05.2025
Focus

58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров попал в отделение экстренной хирургии частной клиники. Об этом сообщает Фокус.

Причиной госпитализации артиста стал номер с фейверками из-за спины, но что-то явно пошло не так. На видео, облетевших Сеть, видно, как ему больно.

В конце перформанса он сказал: "Обжегся" и тут же сорвал аплодисменты зала.

По словам популярного среди российских знаменитостей пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца.

Представители Киркорова подтвердили, что он наблюдается у врачей, но не стали уточнять, амбулаторно или стационарно.

Сам Киркоров на видео из палаты заявил, что он мужественно допел концерт, и если бы не журналисты, никто бы не узнал о случившемся. По его словам, у него – ожог второй степени.

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(2)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Да и *** с ним и остальными анусолизателями ботексного, карликового плешивого деда!

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  • RW
    Robert Whelan
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Да и вам тогда **я в рот,коль такой замес пошёл!

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