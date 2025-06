Your browser does not support the video tag.

58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров попал в отделение экстренной хирургии частной клиники. Об этом сообщает Фокус. Причиной госпитализации артиста стал номер с фейверками из-за спины, но что-то явно пошло не так. На видео, облетевших Сеть, видно, как ему больно. В конце перформанса он сказал: "Обжегся" и тут же сорвал аплодисменты зала. По словам популярного среди российских знаменитостей пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца. Представители Киркорова подтвердили, что он наблюдается у врачей, но не стали уточнять, амбулаторно или стационарно. Сам Киркоров на видео из палаты заявил, что он мужественно допел концерт, и если бы не журналисты, никто бы не узнал о случившемся. По его словам, у него – ожог второй степени. Читайте нас также: Google News

