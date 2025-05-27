Названы два мешающих похудению фрукта

Диетолог Альваро Торрес заявил, что во время диеты стоит исключить из рациона два фрукта. Их он назвал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Торрес, людям на диете стоит максимально ограничить употребление бананов. Дело в том, что они содержат большое количество сахара и калорий, поэтому только мешают похудению, пояснил врач.

Кроме того, по словам специалиста, из рациона следует исключить дыни. Особенно не стоит употреблять их на ночь. Что касается остальных фруктов, Торрес посоветовал съедать по три-пять штук ежедневно, чтобы обеспечить организм антиоксидантами, клетчаткой, водой, минералами и витаминами, а также снизить риск развития нескольких видов рака, болезней пищеварительной и сердечно-сосудистой системы.