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В возрасте 105 лет ушла из жизни старейшая латвийская актриса 0 609

Lifenews
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
В возрасте 105 лет ушла из жизни старейшая латвийская актриса

На 105-м году жизни ушла из жизни старейшая латвийская актриса Элвира Балдиня, сообщил в "Facebook" актёр Гундар Аболиньш.

"Сегодня рано утром вместе с солнышком в Мир Иной отправилась наша Элвира Балдиня. Самая пожилая латвийская театральная актриса. Среди нас уже почти не осталось тех, кто помнит её по спектаклям Молодёжного театра, которому Элвира посвятила всю свою жизнь.

Зато ещё немало тех, кому она с помощью нашей народной песни помогла справиться с горем при прощании с близким или другом. Латышская народная песня была, есть и остаётся самым сильным оружием Элвиры и также лекарством в трудную минуту. Никто не считал, сколько песен она знала наизусть и сколько сама сочинила.

Теперь память об Элвире Балдине будут хранить записи её голоса, кадры из фильмов и фотографии. В то время, когда всё цветёт и распускается, отломилась одна очень важная и ценная ветвь нашей жизни. Воцарилась тишина. Как когда-то сама Элвира сказала: “Такая странная тишина, над которой может возвышаться только древняя народная песня.”"

Выражаем соболезнования родным, друзьям и коллегам.

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#r.i.p.
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