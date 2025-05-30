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40-летний Андреасян начинает съемки сериала «‎Войну и мир»‎ 0 730

Lifenews
Дата публикации: 30.05.2025
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Сарик Гарникович сдержанно относится к проискам конкурентов.

Сарик Гарникович сдержанно относится к проискам конкурентов.

По мнению критиков, большинство комедий режиссёра отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором.

Съёмки нового фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого начнутся осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра Сарика Андреасяна.

В комментарии изданию постановщик рассказал, что сейчас команда ищет актёров на главные роли.

Сейчас проходят пробы: мы смотрим, как актёры выглядят в исторических костюмах. Сценарий уже готов, но сами съёмки начнутся осенью.

Впервые о том, что Сарик Андреасян работает над экранизацией великого романа, стало известно летом прошлого года. Режиссёр известен по фильму «Онегин», сериалу «Чикатило» и ряду провальных проектов («Защитники», ремейк «Служебного романа», «Тот ещё Карлосон!»).

Многими критиками неоднократно отмечалось, что большинство комедий режиссёра отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором, а также посредственной игрой актёров, огромным количеством рекламы и некачественными сценариями. В июле 2012 года в интервью журналу «Афиша» Сарик Андреасян дал ряд спорных оценок своим российским и зарубежным коллегам. В частности, он заявил, что Квентин Тарантино и братья Коэны делают «кино не зрительское», Вуди Аллен «прост как две копейки», картина «Королевство полной луны» Уэса Андерсона — «высшая степень дебилизма», фильмы российских режиссёров, получающие награды на международных фестивалях, являются «шнягой», а их создатели «свою страну пытаются выставить говном». Интервью вызвало негативную реакцию среди рядовых зрителей и в профессиональном сообществе. По мнению обозревателей сайта «Кинобизнес по-русски», выступление Андреасяна в «Афише» чревато серьёзными репутационными потерями для компании «Enjoy Movies». В самой компании от комментариев отказались, поскольку Андреасян:

«нигде в интервью не упомянул „Enjoy Мovies“ и давал интервью как режиссёр, а не продюсер данной компании». Кинокритик Антон Долин в 2017 году специально посмотрел фильмы Андреасяна, чтобы разобрать принципы его работы. Так, все фильмы режиссёра он назвал сугубо вторичными: это либо авторизованные ремейки отечественных картин; либо неавторизованные — иностранных; либо фильмы, во всём неумело подражающие успешным картинам. Другими особенностями фильмов Андреасяна Долин назвал попытки снимать безгранично сентиментальные «добрые» фильмы, а также стереотипное изображение женщин как объектов на фоне волевых мужчин.

В марте 2021 года, участвуя в прямом эфире радио «Комсомольская правда», после слов слушательницы Елены, рассказавшей о том, что в период совершения Чикатило преступлений она проживала в Шахтах и наблюдала, что весь город пребывал в ужасе от злодеяний маньяка, и предположившей, что фильмы о таких событиях лучше не снимать для широкой аудитории, Андреасян не сдержался, а после выражения Елены «Уезжайте в свою Армению» вспылил и предложил слушательнице «лечиться». Затем перебил ведущую, отметившую, что опрошенные россияне в большинстве выступили против освещения в кино преступлений, похожих на содеянное Чикатило, демонстративно сбросил наушники и, выходя из помещения, со всей силы ударил ногой в стену. Будучи вторым приглашенным в эфир лицом, Драпеко непосредственно видела происходящее.

В марте 2025 г. в ходе выступления перед студентами Московского киноколледжа № 40 заявил о ненависти к авторскому кино, а также о том, что Тарковский — деградирующий кинематограф: «Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер». Позже руководство киноколледжа обратилось к студентам с просьбой не публиковать видеозаписи с выступлением Андреасяна, который по их словам принес извинения учащимся.

Экранизации романа «Война и мир» начали появляться ещё в эпоху немого кино. Последней на данный момент крупной адаптацией стал шестисерийный проект британского режиссёра Тома Харпера, вышедший в 2016 году.

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