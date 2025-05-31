Жена Ильи Ковальчука покорила все 14 восьмитысячников мира

Николь Ковальчук, жена олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука, стала вторым человеком в России, кто смог подняться на все 14 восьмитысячников на нашей планете. «Матч ТВ» взял интервью у уникальной женщины — между прочим, мамы четверых детей.

Вообще Николь выполняет два проекта. Она уже поднялась на 14 восьмитысячников, куда входят Джомолунгма (8848 м), Чогори К2 (8614), Канченджанга (8586), Лхоцзе (8516), Макалу (8485), Чо‑Ойю (8201), Дхаулагири (8167), Манаслу (8156), Нанга Парбат (8126), Аннапурна (8091), Гашербрум (8080), Броуд‑Пик (8051), Гашербрум II (8035) и Шишапангма (8027).

А еще Ковальчук закрывает проект «Семь вершин» — это все высочайшие вершины на семи континентах Земли: Джомолунгма (Азия, 8848 м), Аконкагуа (Южная Америка, 6962), Килиманджаро (Африка, 5895), Эльбрус (Европа, 5642), массив Винсон (Антарктида, 4892), Джая (Австралия и Океания, 4884), а также Денали (Северная Америка, 6190), куда Николь в эти дни планирует подняться.

«Не знаешь, как будет реагировать твой организм в зоне смерти»

— Николь, это ошеломительно! После успешного восхождения на Эверест в начале 2023 года вы предприняли серию штурмов, покорив Нанга Парбат, Гашербрум I, Гашербрум II и Чогори K2 всего за 25 дней. А ведь такие вершины считаются одними из самых опасных в мире. Какие моменты вспоминаете вы, о которых можно сказать, что горы вас испытывали, и опасность шла по пятам?

— Каждое восхождение на вершину более 8000 метров связано со множеством опасностей. Это непредсказуемые погодные условия, технические сложности, да и просто индивидуальные особенности человека. Ты никогда не знаешь, как твой организм будет реагировать в так называемой «зоне смерти».

Для меня настоящим испытанием во всех смыслах стало восхождение на вершину Нанга Парбат в Пакистане. Это был мой второй восьмитысячник после Эвереста, и он оказался значительно более сложным как в моральном, так и в физическом плане. Нанга Парбат потребовал от меня намного больше усилий.

Потому что на Эвересте, несмотря на все трудности, я все-таки успевала наслаждаться красотой гор. Вполне спокойно спала без кислорода в третьем лагере, впервые за восхождение надев маску лишь утром перед отправлением в четвертый лагерь, а затем на вершину.

А каждый шаг наверх на Нанга Парбат из-за технических сложностей ощущался для меня как борьба, в которой я хотела вот-вот сдаться. Но, преодолевая эти трудности, я многое узнала о своих возможностях. Поняла, насколько я сильна.

Восхождение на К2 остаётся в моем сознании как размытое воспоминание. Помню только, как ночью в лютый холод, когда стояла в очереди на вершину, я перестала ощущать пальцы ног. Но собравшись, начала отчаянно ими шевелить, чтобы избежать обморожения. После этого два больших пальца на ногах я не чувствовала около года.

Это была уже четвертая вершина за 25 дней. А физическое истощение вместе с потерянными 13 килограммами делало восхождение еще сложнее. Но гора позволила мне подняться, и я благодарна себе за силу и стойкость. И спасибо горе за то, что она пустила меня.

Опасность всегда рядом. Это не только часть альпинизма, но и жизни в целом. Если концентрироваться только на опасностях, то невозможно наслаждаться красотой и уникальностью этого мира.

— Как вообще вы увлеклись альпинизмом? Верили, что сможете добиться таких результатов?

— Мой путь в альпинизм был постепенным — от хайкинга и простых походов в разных точках мира до все более сложных восхождений. Сначала моей целью было закончить проект «Семь вершин на семи континентах». И только потом я планировала приступить к более серьезным восхождениям выше 8000 м. Но пакистанские горы — точнее, первая, на которую я поднялась, — изменила мои планы.

— У вас был разговор с мужем, когда вы звали его в горы? Что он ответил?

— На тот момент Илья сказал, что пока это не для него.

«Душ — это влажные салфетки, туалет — это бутылка»

— Как вы готовитесь к восхождению? Какие физические и психологические трудности испытываете, покоряя такие вершины?

— На таких высотах физические и психологические трудности тесно переплетаются. Я поддерживаю форму на протяжении многих лет с помощью кардиотренировок — например, это бокс три раза в неделю, силовые тренировки четыре-пять раз в неделю.

Кроме этого, восхождения требуют умений в альпинизме, включая работу с веревками, использование карабинов, «кошек», ледорубов и другого снаряжения. Еще одна сложность — это питание в горах, которое часто усложняется снижением аппетита и проблемами с пищеварением. О комфорте можно на долгое время забыть. Душ — это в лучшем случае влажные салфетки. Туалет — это специальная бутылка для справления нужды. И много подобных моментов, которые в обычной жизни могут показаться дикими.

На таких высотах тело испытывает экстремальные нагрузки: нехватка кислорода, суровый климат, физическое истощение. Каждый шаг требует усилий. Именно тут помогает духовная подготовка, чтобы сохранять спокойствие и ясность ума в сложные периоды. Также я всегда анализирую прошлые восхождения, чтобы планировать сценарии и знать, как действовать.

Конечно, бывают моменты, когда кажется, что сил не хватает. Но это — часть пути. В такие моменты я напоминаю себе, что причина, по которой я начала это путешествие, лежит за пределами физических возможностей.

— Какое восхождение стало для вас самым сложным вызовом?

— Это гора Нанга Парбат, известная под названием Гора-убийца. Ее так называют из-за сложности восхождения и высокого риска. Она стала одним из самых суровых испытаний в моей жизни.

Именно там я осознала истинное значение выхода за пределы своих возможностей. Каждый шаг, словно осознанное движение в неизведанное, находился за гранью обыденного человеческого опыта.

Именно эта гора дала мне понять и ощутить, что значит быть на краю человеческой выносливости и силы духа. Нанга Парбат оказала на меня очень глубокое влияние во всех смыслах. Там же, между вторым и третьим лагерем, испытав дикую смесь страха и волнения, я дала себе обещание — если я поднимусь на вершину, а самое важное — благополучно спущусь вниз, то постараюсь подняться на все 14 вершин мира.

— Где было снято фото, которое облетело соцсети? Когда вы в комбинезоне с обветренным лицом. Как было получено это обморожение?

— Эта фотография была сделана после моего восхождения на Эверест. В день штурма погодные условия были крайне неблагоприятными. Обморожение, которое видно на этом снимке, было получено из-за длительного воздействия экстремально низких температур и ветра. Все меры предосторожности были приняты, но суровые условия оставили тогда свой отпечаток.

— А вам встречались при подъемах дикие животные — например, гризли, которые могли быть угрозой жизни?

— Диких животных на таких высотах нет. В таких высокогорных условиях жизнь практически невозможна из-за экстремальных температур, низкого содержания кислорода и отсутствия пищи.

«Горы не прощают неуважения и самоуверенности»

— Можно ли сказать, что вы влюбились в горы? Что это значит для вас?

— Это значит — найти в горах то, к чему хочется возвращаться снова и снова. В повседневной жизни помнить о том, чему они научили тебя. И быть благодарной за эти уроки.

— А что не прощают горы?

— Неуважения. Переоценки собственных возможностей. Свои силы и опыт нужно оценивать крайне объективно. Самоуверенность может привести к серьезным ошибкам.

— К чему, на ваш взгляд, нельзя подготовиться перед восхождением?

— К тому, что ты не всегда точно можешь прогнозировать погоду. Она может проявить себя абсолютно по-разному. И одно из таких явлений — это сход лавин. В одной из таких экспедиций, когда мы восходили на гору Шишапангма, я потеряла человека, с которой мы провели вместе девять экспедиций.

— Что случилось?

— Лавина сошла рядом со мной в 150 метрах. И на моих глазах, к огромному сожалению, унесла жизнь прекрасной сильной женщины-альпинистки.

Еще ты не всегда знаешь, как поведет себя организм в экстремальных условиях на больших высотах. То, что внизу вас не беспокоило никогда, может наверху внезапно создать проблемы.

— Вы покорили 14 восьмитысячников и шесть из семи великих вершин. Осталось только взойти на Денали — это двуглавая гора в центральной части Аляски, высочайший пик Северной Америки. Что для вас значит завершение этого вызова, выполнение этих двух грандиозных проектов?

— Вообще это слово «покорила» не очень подходит, я стараюсь его не использовать. Лучше сказать, что поднялась на вершину или что «гора пустила меня». Что касается Денали, то я предпочла бы воздержаться от комментариев до тех пор, пока не завершу проект «Семь вершин».

— Что будет дальше?

— Новые амбициозные проекты. Но пока рано о них публично говорить.

— Говорят, горы меняют человека. Как изменились вы с момента первого серьезного подъема?

— Восхождение требует присутствия здесь и сейчас. Это постепенно стало моей философией за пределами гор.

— Как семья относится к вашему увлечению?

— Они знают, что горы для меня — намного больше, чем спорт. И я безумно благодарна им за то, что они с пониманием относятся к моим восхождениям. Конечно же, они переживают. Особенно мамы очень волнуются.

— Какой самый важный урок вы вынесли благодаря альпинизму? Безусловно, это о переключении от мирской суеты. А что это дает еще?

— Альпинизм учит меня, что можно преодолеть любой путь, каким бы сложным он ни был. Надо сделать первый шаг и не сдаваться, несмотря на трудности.

Именно в горах я чувствую свободу, единение с природой и ощущаю истинную ценность момента.

— Вы поразительно умеете адаптироваться к экстремальным условиям. Благодаря интенсивным тренировкам в тяжелой атлетике и боксе вы побеждаете длительную акклиматизацию, поднимаясь напрямую из второго или третьего лагеря сразу к вершине.

— За год я поднялась на 11 вершин выше 8000 метров. Поэтому я думаю, здесь есть что-то большее, чем просто хорошая адаптация организма к высоте. Я верю в то, что есть нечто, что помогает мне на этом пути.

И да — я не знаю, что такое четвертый лагерь. Исключением были только Эверест и Канченджанга. Там мы останавливались. А так, несмотря на скорость, кислород мы обычно начинаем использовать только в третьем лагере или ближе к нему, сразу перед штурмом вершины.

— Восхождение на Чогори K2, считающийся самым опасным восьмитысячником, подтвердило ваше мастерство в работе со льдом и скалами. А успех на Аннапурне, известной смертоносной статистикой, доказал ваше умение принимать верные решения на грани риска.

— Да, работа со льдом и скалами на K2 испытала мое умение сохранять спокойствие. Самой сложной частью для меня, наверное, было преодоление участков с отвесными ледяными стенами, где ошибки недопустимы.

Аннапурна и вправду заставила своей печальной статистикой быть особенно осторожной. В такой обстановке важно принимать быстрые и правильные решения, что и сделала наша команда, когда столкнулась с трудностями уже перед самой вершиной.

Мне очень повезло с погодой на этой горе. Штурм занял 15 часов наверх и пять часов вниз к третьему лагерю. Эта гора занимает особое место в моем сердце, несмотря на ее репутацию.

— Многие думают, что альпинизм — это хобби для экстремалов. Какие факты о людях, поднимающихся на рекордные высоты, должен знать человек, если он впервые задумался совершить восхождение? Как найти свою «стаю» — правильных людей, инструкторов? Сколько это стоит?

— Альпинизм — не хобби для любителей адреналина или способ произвести впечатление в соцсетях. Это тщательный и требовательный процесс, который сопряжен с серьезными рисками и усилиями.

— Какие влияют факторы, например?

— Физическая подготовка. Психологическая устойчивость. Обязательно — опыт восхождений на меньшие высоты. Реальная оценка своих сил и возможностей, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни команду, которая помогает вам совершить подъем.

Стоимость восхождений зависит от многих факторов — от сложности маршрута, от продолжительности экспедиции.

А своя «стая» найдется, когда вы полностью окунетесь в этот процесс. Каждое восхождение требует тщательной подготовки и реальной оценки своих возможностей. Подходя осознанно к процессу, никакая вершина не будет слишком высокой, когда вашим компасом является решимость.

«Для того, чтобы увидеть Бога, подниматься на вершину не обязательно»

— Почему из России все 14 восьмитысячников покорили только две хрупкие девушки — вы и Алина Пекова, но нет ни одного мужчины?

— Я думаю, это свидетельствует о целеустремленности, профессионализме и физической силе. И подчеркивает, что в преодолении таких сложных высот играют ключевую роль физическая подготовка и психологическая выносливость, а не пол человека.

— Как думаете, почему при этом куча мужиков в интернете хейтит ту же Пекову? Мол, она как-то не так поднялась, и это коммерческий альпинизм, и за деньги каждый бы смог. С чем связан этот феномен?

— Я думаю, что хейт со стороны мужчин в интернете идет из-за непонимания, что восхождение на любую вершину — это очень тяжело. А еще это может быть связано с какими-то культурными стереотипами о мужских и женских ролях в обществе и спорте. Но все-таки хочется верить, что мужчины уважительно будут относиться к такого рода достижениям вне зависимости от пола.

И я не совсем понимаю, что это значит: «не так поднялась». Я встречала Алину в нескольких экспедициях, и она поднимается так же, как все. Просто не всем удается дойти до вершины.

— Что бывает, когда близ вершины в баллоне внезапно кончится кислород? Правда, что люди потом ходят как зомби от гипоксии, и у них начинаются галлюцинации?

— Да, если на большой высоте в баллоне закончится кислород, то организм быстро ощущает дефицит. Гипоксия, вызванная недостатком кислорода, может привести к снижению когнитивных функций. Люди действительно могут двигаться медленно и неуверенно, как «зомби». Это также приводит к возникновению галлюцинаций, потому что мозг не получает необходимых ресурсов.

— Вы поднимались на самые смертоносные вершины мира. Как вы принимаете решение, что надо идти дальше, хотя риск становится критическим?

— Главный принцип — безопасность, и это всегда будет приоритетом при принятии решения.

— А правда, что когда ты поднимаешься на вершину, последние метры буквально усеяны человеческими костями? Федор Конюхов еще говорил, что весь Эверест усеян трупами.

— К сожалению, есть погибшие тела — и они не только на Эвересте.

— Каково подниматься на ту же Аннапурну, на которой гибнет, как в лотерее, процентов 15-20 альпинистов? А вы — мать четырех детей. Какие мысли в этот момент, когда вы решаетесь на восхождение?

— Я тщательно оцениваю все риски. Каждое восхождение — это вызов. Но я принимаю его только после того, когда полностью уверена в своих силах и подготовке.

Несмотря на все трудности, которые я встречала при восхождении на 14 вершин, могу сказать, что никогда не находилась на грани жизни и смерти. Это результат тщательной подготовки и огромного внимания к деталям.

— Говорят, что к самой вершине стоит большая очередь. Сколько часов нужно ждать свой момент?

— На каждой горе по-разному. Я была в очереди только на K2. На всех остальных горах мне удалось ее избежать.

— Вы согласны со знаменитой строчкой из песни Владимира Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал»?

— Абсолютно согласна. Кстати, вдохновение, которое несет в себе эта фраза, касается не только восхождения на горы, но и стремления к новым достижениям и переживаниям в любой области жизни. Так что эти строчки бессмертны.

— И скажите еще, пожалуйста… Когда вы поднялись на самую высокую вершину Земли, то видели Бога? Может, было какое-то видение или вы чувствовали мистику?

— Для того, чтобы почувствовать или «увидеть» Бога, подниматься на вершину совсем не обязательно!