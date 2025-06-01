Большая эстрада легендарного юрмальского зала "Дзинтари" открыла летний сезон 30 мая — состоялся концерт музыки Раймонда Паулса, Иманта Калниньша и Зигмара Лиепиньша. Все билеты были распроданы! Перед нами три летних месяца, в которых много нюансов.

Например, нюанс: перед официальным открытием большой эстрады в Малом зале уже состоялось выступление знаменитого контрабасиста, некогда директора знаменитого камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Григория Ковалевского и его друзей.

И все билеты тоже уже проданы! Так сказать, "русскоязычный" господин Ковалевский уже давно обосновался в Латвии и этим концертом отметил шестидесятилетний юбилей своей творческой деятельности.

Увы, политика напрямую влияет на культурные планы. Так, например, на 2 июня был намечен концерт звезды российской эстрады Кристине Орбакайте, но в последний момент ее внесли в список невъездных в Латвию (видимо, виновата в том, что ездила на гастроли в Крым). Этот вечер так и остался незаполненным в репертуаре юрмальского зала.

Дочь великой Примадонны сказала, что подаст в суд. Самое интересное, что Кристина–то дочка либеральной Аллы Пугачевой, которая в разгар лета постоянно приезжает в Юрмалу с супругом–юмористом Максимом Галкиным. Получается, что "отчим" и "падчерица" теперь по разные стороны баррикад?

Кстати, "иноагент" Галкин выступит с двумя концертами в "Дзинтари", в августе. Наверняка приедет с ним и великая Алла. И, возможно, опять заглянет на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Например, в рамках фестиваля Лаймы состоится вечер Семена Слепакова.

А также — вечер другого "иноагента", легендарного Андрея Макаревича, который сейчас живет в Израиле.

Вообще, солнечный Израиль, где, как пел прозорливый Высоцкий, "на четверть бывший народ", нам поможет! Например, автор юмористических рассказов Игорь Губерман также выступит в Малом зале в июле.

А на большой сцене выступит ныне гражданин Израиля Максим Леонидов с музыкальным вечером "Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли ты…"

В конце августа на сцену "Дзинтари" выйдет Вера Брежнева — одна из многочисленных вокалисток группы "ВИА Гра", о закрытии которой на днях объявил ее создатель Валерий Меладзе.

Кстати, "ВИА Гра" поднимала благосостояние Меладзе в течение 25 лет.

По-русски выступит и некий Слава Комиссаренко — белорусский стендап–комик, ставший популярным благодаря участию в российском шоу "Смех без правил" и "Comedy Баттл". Он уехал в Евросоюз после 2020 года.

В общем, выбор есть. А атмосфера курорта и зала, на котором за последние 70 лет выступало столько легенд (есть еще те, кто помнит концерты Александра Вертинского!) — не исчезает.